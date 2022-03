Transportes Metropolitanos terão operação especial para o Lollapalooza 2022

Para oferecer maior comodidade aos passageiros, as empresas vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos terão operação especial durante o Lollapalooza 2022. Entre os dias 25 e 27, as estações de trem e metrô terão horários estendidos e reforço no atendimento para quem for curtir o festival de música no Autódromo de Interlagos.

A estação Autódromo da Linha 9-Esmeralda – a mais próxima do local – terá horário de funcionamento estendido até 1h da manhã durante os dias do evento. O mesmo vale para a operação em toda a Linha 9-Esmeralda, administrada pela empresa ViaMobilidade Linhas 8 e 9. Na estação Autódromo, os passageiros também contarão com totens para carregar celular, a divulgação de uma playlist em plataforma de streaming, via QRCode em cartazes, e adesivação instagramável de escadas. Já na Estação Pinheiros, no dia 26, das 12h às 14h, em celebração ao festival, haverá uma apresentação musical do Conservatório de Jacareí, com a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, Banda Sinfônica Jovem de Jacareí e/ou Jazz Combo.

Já nas linhas 1-Azul, 2-Vermelha, 3-Verde e 15-Prata do Metrô e nas linhas 4-Amarela, da ViaQuatro, e 5-Lilás, da ViaMobilidade, a operação será estendida até 1h30 da manhã para desembarques e transferências.

Bilhetes – Desde o final de 2020, o bilhete para ingresso na CPTM e no Metrô é um QR Code. O passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. A compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações.

Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações com cartão de débito. Importante tomar cuidado ao armazenar os bilhetes que não serão usados na hora para não danificar o papel.