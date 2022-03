Guarulhos é a 3ª cidade com maior número de roubos de motos no estado

Guarulhos figura na terceira posição no ranking de roubos de motos no estado. Segundo o Boletim Econômico Tracker-FECAP, o município registrou 693 casos, 28 a mais do que os dados de 2020, ficando atrás de Campinas e da capital.

Já quanto aos furtos, a cidade é a oitava contabilizando 386 casos em 2021, ante 237 no ano anterior, quando foi a 10ª colocada no mesmo levantamento.

O Estado de São Paulo registrou 33.394 ocorrências envolvendo motocicletas, no ano de 2021. O que significa um roubo ou furto a cada 16 minutos ou quatro por hora.

Segundo o levantamento, em todo o estado, os roubos aconteceram de forma bem dividida entre os dias da semana, com leve destaque para as ocorrências nas sextas-feiras (15,50%). Os furtos, por sua vez, apresentaram comportamento um pouco diferente, com maior concentração de eventos no ‘meio’ da semana – destaque para as terças (17,19%), quartas (17,59%) e quintas (17,93%).

Modelos mais visados

Das 20.532 motos furtadas em 2021, 72,86% (14.960) foram da marca Honda, o que representa um aumento de 32,30% frente a 2020. Em seguida vem a marca Yamaha, com 13,61% dos furtos. No caso dos roubos, o comportamento é semelhante, com concentração por parte de modelos Honda. Das 12.862 motos roubadas, em 2021, 56,95% foram desta montadora, enquanto 17,93% eram motos Yamaha.

Os modelos mais visados pelos bandidos em 2021 foram Honda CB 500 (201 roubos e 36 furtos); Triumph Tiger – todas as cilindradas – (163 roubos e 12 furtos); Honda CB 600 Hornet (107 roubos e 33 furtos); BMW G650GS (56 roubos e 66 furtos); e Yamaha XJ6 (50 roubos e 10 furtos).