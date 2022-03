Cia. BuZum! leva espetáculo aos estudantes da rede municipal de Guarulhos

Nesta terça-feira (29) a Escola da Prefeitura de Guarulhos Assis Ferreira, localizada no bairro Vila Fátima, recebeu o teatro de bonecos itinerante Floresta Viva, da Cia. BuZum!. O espetáculo infantil abordou de forma lúdica a importância da preservação das florestas e as consequências das queimadas para o ecossistema, além de proporcionar muita diversão aos alunos.

Com um clima intimista, a peça contemplou todas as turmas da unidade escolar, divididas em grupos nos períodos da manhã e da tarde.

A plateia acompanhou a história e interagiu intensamente com as personagens: a abelha e a formiga. No enredo, as duas viram amigas inseparáveis e as principais agentes de mudança na floresta onde vivem para combater os incêndios causados por um fazendeiro.

Durante as sessões as crianças vibraram com os efeitos sonoros, além de descobrir maneiras de preservar o meio ambiente. “Aprendemos que as árvores são muito importantes, que não podemos maltratar os animais, jogar lixo e se fizermos mal para a natureza ela pode se voltar contra nós”, contou a aluna Julia da Silva, de dez anos, que estava ao lado da sua amiga Rayani Prata, ambas do 5º ano.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Educação, por meio do Programa Escola 360, que objetiva promover atividades educativas extraclasse que influenciam diretamente no aprendizado dos estudantes. “Com essas ações buscamos explorar ambientes externos, despertar a criatividade nas crianças, além de estimular a busca pelo conhecimento”, comenta Elisabete Machado, coordenadora de Programas Educacionais da Escola 360.

As apresentações seguem até o dia 4 de abril nas EPGs Giovani Angelini, Crispiniano Soares, Carlos Franchin, Darcy Ribeiro e Amadeu Pereira.

BuZum!

A Cia. BuZum! possui 11 anos de muitas experiências lúdicas e coloridas, girando o país para levar gratuitamente ao público a cultura do Teatro de Bonecos. O grupo já rodou mais de 380 mil quilômetros a fim de realizar 12 mil apresentações para mais de meio milhão de espectadores em duas mil escolas públicas de 250 cidades espalhadas por nove estados brasileiros.

O projeto BuZum! é um teatro de bonecos itinerante que acontece originalmente dentro de um ônibus, porém, com as atuais normas sanitárias, foi adaptado estruturalmente para as áreas internas da escola, evitando aglomerações. O espetáculo conta com o apoio de leis de incentivo à cultura, como o Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado.