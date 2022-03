Polícia apreende veículos em operação contra pancadões em Guarulhos

A Polícia Civil deflagrou, por volta das 6h desta terça-feira (29), uma operação para cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão de veículos que participaram de Pancadões na capital. No total, foram empenhados 22 policiais civis e 20 guardas civis metropolitanos (GCM).

As equipes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas da 8ª Delegacia Seccional de Polícia (Cerco-8) realizaram as diligências após serem identificados, pelo setor de inteligência, carros que eram usados em Pancadões na zona leste da capital. A operação foi realizada na capital, com apoio da GCM, e em Guarulhos. As equipes apreenderam seis veículos, três deles conhecidos como paredão.

É importante ressaltar que além da perturbação de sossego, pelo barulho excessivo provado por estes carros, estas festas irregulares, muitas vezes, impedem o acesso às residências e aos serviços de saúde da população nas regiões onde são realizadas. Além disto, estes eventos favorecem o tráfico de drogas e outros crimes relacionados a associação criminosa.