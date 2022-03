Receitas de caldos para uma janta quentinha

Agora que estamos no outono e o clima está um pouco mais ameno, esse é o momento perfeito para voltar a preparar para a janta aqueles pratos quentinhos que acabamos não fazendo muito no verão, não é mesmo? E uma dessas comidas perfeitas para o jantar em uma noite um pouco mais fria são os caldos.

Além de deliciosos e ótimos para nos esquentar, os caldos podem ter sabores bem variados. Assim, dá para escolher um sabor diferente cada vez que quiser fazer um caldo para não cansar da mesma receita de sempre.

Confira seis receitas de caldos que são incríveis para a janta nas estações mais frias:

Caldo de mandioquinha com carne-seca

Tempo: 1h

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1kg de mandioquinha em pedaços

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 xícaras (chá) de leite

1 cubo de caldo de legumes

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

500g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

2 caixas de creme de leite (400g)

1 pão italiano redondo grande

Queijo parmesão ralado e cebolinha picada para polvilhar

Modo de preparo:

Cozinhe a mandioquinha em uma panela com água fervente e sal até amaciar. Escorra e bata no liquidificador com o leite e o caldo de legumes por 2 minutos, reservando alguns pedaços para decorar. Reserve. Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite a cebola até murchar. Adicione a carne-seca e refogue por 3 minutos. Junte a mandioquinha batida e cozinhe até ferver. Misture o creme de leite, tempere com sal, pimenta e desligue. Corte uma tampa do pão italiano e retire parte do miolo. Despeje o caldo dentro do pão, polvilhe com a mandioquinha reservada em cubos, parmesão, cebolinha e sirva em seguida.

Caldo de batata e queijo

Tempo: 1h

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

4 batatas em cubos

1 cubo de caldo de legumes

4 xícaras (chá) de água

1 caixa de creme de leite (200g)

50g de queijo parmesão ralado

1 e 1/2 xícara (chá) de xícara (chá) de queijo de minas padrão ralado

Cheiro-verde picado a gosto para decorar

Modo de preparo:

Aqueça o azeite, em fogo médio, refogue a cebola, o alho, a batata e o caldo de legumes. Despeje a água e ferva por 20 minutos, em fogo baixo ou até amaciar a batata. Deixe esfriar levemente, bata no liquidificador, retorne na panela, misture o creme de leite, o queijo parmesão e o queijo de minas. Sirva em cumbucas decorado com cheiro-verde.

Caldo de mocotó

Tempo: 2h

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

2 patas bovinas (mocotó) (aproximadamente 1kg)

2 folhas de louro

5 cravos-da-índia

2 cebolas picadas

6 tomates picados

1 pimenta dedo-de-moça picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cebolinha picada para polvilhar

Farinha de mandioca para acompanhar

Modo de preparo:

Em uma panela, com água fervente, escalde as patas. Retire as patas e transfira para outra panela, com água fervente o suficiente para cobrir o mocotó. Cozinhe por 10 minutos e vá retirando a espuma que se forma. Escorra e coloque em uma panela de pressão com o louro, os cravos, a cebola, o tomate e a pimenta dedo-de-moça. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 1 hora, em fogo baixo. Retire o mocotó e pique, tirando o osso. Volte para a panela e cozinhe por mais 15 minutos. Tempere com sal e pimenta. Transfira para canecas, polvilhe com cebolinha e sirva acompanhado de farinha de mandioca.

Caldo de couve-flor e brócolis

Tempo: 40min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de óleo

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 xícaras (chá) de couve-flor em buquês

2 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de legumes

2 xícaras (chá) de leite

2 xícaras (chá) de brócolis em buquês cozido

Sal e noz-moscada ralada a gosto

1 xícara (chá) de queijo parmesão em cubos

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, frite a cebola e o alho por 3 minutos ou até murchar. Adicione a couve-flor, a água, o caldo de legumes, o leite e cozinhe até amaciar. Retire do fogo, deixe amornar e bata no liquidificador até ficar homogêneo. Volte o caldo para a panela, em fogo médio, junte o brócolis e tempere com sal e noz-moscada. Retire do fogo, adicione o queijo parmesão e sirva.

Caldo verde com calabresa e bacon

Tempo: 50min

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

6 batatas em cubos

6 xícaras (chá) de água

1 cubo de caldo de legumes

3 colheres (sopa) de azeite

2 gomos de linguiça calabresa em rodelas

200g de bacon em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 maço de couve fatiada

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Croutons para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, em fogo médio, cozinhe as batatas com a água e o caldo de legumes até amaciar. Desligue e deixe amornar. Bata metade das batatas com um pouco da água do cozimento no liquidificador até formar um creme. Reserve. Em outra panela, em fogo médio, aqueça o azeite e frite a linguiça e o bacon até dourar. Adicione a cebola, o alho e refogue por 3 minutos. Junte as batatas em pedaços com o caldo do cozimento e a batata batida, a couve, sal, pimenta, cheiro-verde e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Desligue e sirva decorado com croutons.

Caldo aos 4 queijos no pão italiano

Tempo: 30min

Rendimento: 5 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

1 litro de leite

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de catupiry

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 pães italianos redondos

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Noz-moscada ralada a gosto

1/2 xícara (chá) de queijo provolone ralado

Queijo parmesão ralado e cebolinha picada para polvilhar

1 lata de creme de leite

Modo de preparo:

No liquidificador, bata o leite e a farinha até homogeneizar e reserve. Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e frite a cebola por 3 minutos. Junte o leite batido com a farinha e mexa até engrossar. Junte os queijos e mexa até derreter por completo. Misture o creme de leite, tempere com sal e noz-moscada. Corte uma tampa dos pães e retire parte do miolo com cuidado. Preencha com a sopa, polvilhe com parmesão, cebolinha e sirva em seguida.

Receitas: Guia da Cozinha