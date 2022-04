Memorial da América Latina expõe trabalhos de Gildásio Jardim e María Gloria Echauri – Malola na galeria virtual ‘Uma Janela para a América Latina’

O brasileiro Gildásio Jardim e a paraguaia María Gloria Echauri, conhecida como Malola, apresentam seus trabalhos na galeria virtual “Uma Janela para a América Latina”, no site do Memorial da América Latina, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, nos meses de abril e maio.

Gildásio Jardim nasceu em Joaíma, no baixo Vale do Jequitinhonha, em 1981. Desde muito novo já desenhava, desenvolvendo os primeiros traços de maneira autodidata. O artista observa o cotidiano do seu povo para fazer suas pinturas. Seu olhar, atento e sensível, procura capturar a poesia que cada pessoa carrega. “O ser humano é um bicho muito bonito de se ver”, diz o pintor.

Para além do registro em sua memória, o artista também cria registros fotográficos. A partir disso, Gildásio pinta a cena e faz uma fusão da imagem registrada com a estampa do tecido. Assim como as cores e a expressividade dos quadros, também é forte a ação política que suas telas trazem. Por meio do retrato do cotidiano, Gildásio dá voz a sujeitos invisibilizados pela sociedade. Na galeria virtual estão obras das séries Mulheres estampadas de cotidiano, Pais e filhos, Música e dança, Homens do sertão e Todo meu respeito.

A artista María Gloria Echauri, conhecida como Malola, nasceu em Coronel Oviedo, Paraguai. Seu trabalho destaca aspectos da cultura guarani e explora, além da pintura, outras mídias, como instalação, impressão digital, fotografia e vídeo-arte.

Desde 1981, Malola participa de mostras nacionais e internacionais como a II Bienal Internacional de Assunção, a exposição na Biblioteca e Arquivos do Congresso da Nação e a Feria de Arte Contemporânea Málaga’17, no Palácio de Feiras e Congressos, em Málaga, Espanha. Em 2018, realizou a exposição individual Resonancia na galeria Matices no âmbito da “Noite das Galerias”, em Assunção.

Atualmente, Malola é co-presidente da Associação Gente de Arte, das artes visuais do Paraguai. Faz parte da Ojo Salvaje, Associação Paraguaia de Fotógrafos.

A galeria virtual “Uma Janela para a América Latina” tem como objetivo divulgar a produção de arte latino-americana contemporânea para que ela chegue em qualquer lugar do mundo. Já foram expostas obras, pinturas e fotografias de artistas brasileiros e estrangeiros, como: Sheila Oliveira, Jorge Marín, Petrona Viera, Grupo OPNI, Edu Simões, Lilian Camelli, Letícia Lampert, Dasha Horita, Mateus Silva, Claudia Casarino, Binho Ribeiro, Paola Delfín, Apitatán, Elaine Pessoa, Marcia Charnizon, Oliver Baldivieso, Tiago Santana, Marcos López, Paulo Von Poser e Ivan Ciro Palomino.

Serviço

Uma Janela para América Latina

Site do Memorial da América Latina

https://memorial.org.br/uma-janela-para-a-america-latina/