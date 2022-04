Saiba como manter a saúde capilar

O mês de abril, quando é celebrado o Dia Mundial da Saúde, é um ótimo momento para repensarmos nossos hábitos e darmos atenção para questões ligadas à nossa saúde e bem-estar. Mas será que você está atento também aos cuidados com a sua saúde capilar? Veja as melhores dicas para você ter um cabelo saudável e bonito!

Como cuidar da saúde capilar

A exposição e agressões do dia a dia, somadas aos produtos e aparelhos que passamos no nosso cabelo, fazem com que as nossas fibras capilares percam os nutrientes naturais. Por isso, é indispensável pensar caminhos para repor essas proteínas que perdemos diariamente. A mudança de hábitos e o uso de produtos com esse foco têm papel importante nesse processo. Saiba mais:

Hábitos que fazem a diferença na saúde dos cabelos

A nossa rotina pode contribuir com o fortalecimento dos cabelos, tornando-os mais saudáveis. Para tanto, é importante começar pela alimentação, dando mais atenção ao que se come no dia a dia. Proteínas, vitaminas e minerais consumidos na medida correta podem influenciar diretamente no crescimento dos seus fios, por isso, busque sempre por alimentos ricos em nutrientes.

Atenção ao excesso de doces. O açúcar aumenta a quantidade de insulina no sangue, causando um desequilíbrio hormonal. Isso atrapalha o funcionamento dos folículos capilares, impedindo a entrega de nutrientes. Com o exagero, os fios passam a crescer menos e de maneira menos saudável.

Algumas pessoas podem recorrer a suplementos por conta própria e isso pode causar alterações hormonais, e até mesmo ocasionar a queda capilar. O uso desses remédios precisa ser acompanhado por um profissional de preferência médico nutrólogo, dermatologista ou nutricionista para ajudar na identificação do que é necessário repor.

Na hora do banho, procure evitar lavar o cabelo com água quente. A água fria ou morna ajuda a manter as cutículas (parte externa dos fios) fechadas, evitando a desidratação e a danificação dos fios.

Se você costuma usar aparelhos que emitem calor diretamente nos fios, como secadores ou chapinhas, é importante utilizar um protetor térmico antes, como o Protetor Térmico TRESemmé Antifrizz, que ajuda a criar uma barreira protetora. O produto também alinha os fios e sela as pontas, combatendo o frizz, para potencializar o acabamento profissional.

Seguir uma alimentação balanceada, lavar o cabelo adequadamente, usar os produtos certos e evitar alguns hábitos são os principais itens para ter uma boa saúde capilar e conquistar fios deslumbrantes.

Produtos aliados

Durante a lavagem, o cabelo precisa receber um cuidado especial, pois é nessa hora que retiramos os resíduos acumulados e limpamos e condicionamos os nossos fios. Por esse motivo, procure usar produtos específicos para seu tipo de fio.

Depois de fazer a higienização dos fios, uma boa máscara de tratamento pode reforçar a nutrição, fortalecendo-os ainda mais. O ideal é usá-la quinzenalmente, mas para cabelos muito danificados, o processo pode ser feito uma vez por semana. Procure por máscaras que contenham ativos hidratantes.