Receitas com mel para ir além do doce tradicional

O mel é um produto que possui inúmeros benefícios: é rico em antioxidantes, pode reduzir a pressão arterial, melhora níveis de colesterol, entre muitos outros. Além disso, ele também é ingrediente chave em um doce muito querido por todos, o delicioso pão de mel. Mas o que muitos não sabem é que é possível preparar outras receitas com mel além desse doce, como essas opções incríveis que o Guia te mostra a seguir:

Biscoito de mel com laranja

Tempo: 1h (+30min de geladeira)

Rendimento: 45

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de maisena

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de fermento em pó

1/2 xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente

2 gemas

2 colheres (sopa) de suco de laranja

1/2 xícara (chá) de mel

Calda

1 e 1/2 xícara (chá) de suco de laranja

2 colheres (sopa) de mel

1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro para polvilhar

1 colher (sopa) de raspas da casca de laranja

Modo de preparo

Em uma vasilha, peneire a farinha, a maisena, o sal, o açúcar e o fermento. Em outra vasilha, misture a manteiga, as gemas, o suco e o mel com uma colher até ficar homogêneo.

Acrescente os ingredientes secos, aos poucos, mexendo até homogeneizar. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Corte a massa em círculos, com um cortador ou a boca de um copo, e distribua em uma fôrma grande, deixando espaço entre eles.

Leve ao forno baixo, preaquecido, por 15 minutos ou até dourar levemente. Para a calda, em uma panela, misture o suco, o mel e leve ao fogo baixo até levantar fervura.

Em um prato fundo, misture o açúcar e as raspas. Passe os biscoitos ainda quentes na calda e em seguida no açúcar. Coloque em uma fôrma para esfriar e guarde em um recipiente fechado até o momento de servir.

Pavê de torrone e mel

Tempo: 40min (+1h de geladeira)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes do pavê de torrone e mel

1 xícara (chá) de pasta de amendoim

1 lata de creme de leite gelado (300g)

1 lata de leite condensado

2 pacotes de biscoito champanhe (360g)

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de amendoim torrado e picado

1/2 xícara (chá) de mel

Amendoim picado para polvilhar

Mel para regar

Modo de preparo

Bata no liquidificador a pasta de amendoim, o creme de leite e o leite condensado até ficar cremoso e reserve.

Umedeça os biscoitos no leite.

Em um refratário, intercale camadas de biscoito umedecido, de creme de amendoim, de amendoim picado e mel, terminando em creme.

Leve à geladeira por 1 hora.

Polvilhe com amendoim picado, regue com mel e sirva.

Creme de abacate com granola e mel

Tempo: 10min

Rendimento: 10

Dificuldade: fácil

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

500ml de leite desnatado

Suco de 1 limão

1/2 xícara (chá) de frutose

Granola a gosto para polvilhar

Mel a gosto para regar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a polpa do abacate, o leite, o suco de limão e a frutose até ficar homogêneo e liso. Transfira para taças individuais, polvilhe com granola, regue com mel e sirva em seguida.

Bolinha fit de aveia e mel

Tempo: 15min (+30min de geladeira)

Rendimento: 25 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 xícara (chá) de aveia em flocos sem glúten

2/3 de xícara (chá) de coco ralado torrado

120g ou 1/2 xícara (chá) de pasta de amendoim

1/2 xícara (chá) de semente de linhaça

1/2 xícara (chá) de nibs de cacau

65g ou 1/3 de xícara (chá) de mel

1 colher de (sopa) de semente de chia

1 colher (café) de essência de baunilha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma pasta homogênea. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Modele bolinhas e sirva.

Mousse de biscoito com mel

Tempo: 20min (+2h de geladeira)

Rendimento: 4

Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 envelopes de gelatina em pó incolor sem sabor

6 colheres (sopa) de suco de laranja

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite gelado sem soro

1 xícara (chá) de biscoito champanhe quebrado

1/2 xícara (chá) de mel

2 colheres (sopa) de raspas da casca de 1 laranja

Modo de preparo

Hidrate a gelatina em pó polvilhando sobre 4 colheres (sopa) do suco. Deixe descansar por 5 minutos e leve ao fogo baixo ou micro-ondas para dissolver, sem deixar ferver. Em seguida bata a gelatina no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite até ficar homogêneo. Misture o biscoito e divida entre 4 taças. Leve à geladeira por 2 horas. Misture o mel com o restante do suco e as raspas e despeje sobre a musse na hora de servir.