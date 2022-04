Confira tours guiados grátis de bicicleta em São Paulo

Uma década atrás, oferecer um tour turístico de bicicleta em São Paulo poderia até parecer uma ideia impossível (para não dizer imprudente).

Mas os irmãos André e Daniel Moral foram insistentes e, atualmente, são responsáveis pelo bem sucedido Bike Tour SP, projeto de 2013 que oferece passeios gratuitos por endereços turísticos e históricos da maior cidade da América Latina.

Em grupos de até dez pessoas, os participantes pedalam acompanhados de dois monitores e com um equipamento de áudio bilíngue (português e inglês) com informações e curiosidades dos pontos visitados.

E enquanto a cidade segue lenta para quem se desloca sobre quatro rodas, os participantes do Bike Tour SP circulam entre ícones paulistanos como as construções centenárias do centro histórico e as ciclovias do Parque Ibirapuera e das avenidas Paulista e Faria Lima.

Como mais de 70 mil participantes desde que foi lançado, o projeto contempla atualmente mais de 100 atrativos paulistanos, ao longo de cinco rotas temáticas: Parque Ibirapuera, centros Novo e Velho, Avenida Paulista e Vila Madalena.

Assim como informou André Moral para o Viagem em Pauta, com a pandemia e a perda de patrocinadores, o projeto tem operado apenas as rotas na Avenida Paulista e no Centro Novo. Porém, seu irmão Daniel avisa que a equipe está planejando para a maio a retomada dos outros roteiros.

COMO FUNCIONA?

As saídas de cerca de 1h30 de duração acontecem nos finais de semana, em quatro opções de horário: 9h, 11h, 13h e 15h (* durante a pandemia, os horários podem ser alterados ou cancelados).

Embora gratuita, a atividade requer como contra partida a doação de 2kg de alimentos não perecíveis por participante, que deve ser entregue no dia agendado pelo site.

Não é necessário levar sua própria bicicleta. Assim como capacete e colete de identificação, todo equipamento necessário é emprestado durante a duração do passeio. Porém, é recomendado levar garrafa de água para hidratação durante a atividade.

Para quem não sabe pedalar, o Bike Tour SP conta também com triciclo familiar, exclusivamente, aos domingos, com capacidade para dois adultos e uma criança.

Pessoas com necessidades especiais como cadeirantes e deficientes visuais contam com uma rota exclusiva na avenida Paulista, uma espécie de trenzinho em que os participantes seguem a bordo de três triciclos conectados por uma bicicleta puxada por um dos voluntários que participam do projeto.

Rota Avenida Paulista

(domingos)

A partir do ponto de encontro no nº 2.355 da avenida, os participantes passam por atrativos como a Casa das Rosas, Japan House, Sesc Avenida Paulista, MASP e Conjunto Nacional.

Esse roteiro conta também com opções em Libras e saídas para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e que não saiba pedalar.

Rota Centro Novo

(sábados)

Esse roteiro de 6,5 km tem início na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, e segue por endereços como a esquina das avenidas São Luís e Ipiranga, Edifício Copan, Terraço Itália e o antigo colégio Caetano de Campos.

Bike Kids na Paulista

(domingos)

Com arte do grafiteiro Tinho, essa espécie de trailer adaptado para crianças de até 8 anos de idade faz um roteiro pelos principais pontos de interesse da avenida.

Trenzinho na Paulista

(domingos)

Com o intuito de atender o máximo de pessoas, além das bicicletas normais, o projeto leva idosos, cegos ou pessoas com mobilidade reduzida nesse trenzinho com o auxílio de um monitor.

Triciclo Família na Paulista

(domingos)

Nesse equipamento especial com espaço para dois adultos e uma criança não é preciso saber se equilibrar em uma magrela, basta acionar os pedais do triciclo.

Rota Centro Velho

(temporariamente desativado)

Formada pelos distritos da Sé e República, a região abriga atrativos como o Largo São Francisco, Catedral da Sé, Solar da Marquesa, Pateo do Collegio e o Mosteiro de São Bento.

Rota Parque Ibirapuera

(temporariamente desativado)

As principais atrações do mais importante parque urbano da cidade é visitado nesse tour guiado, como museus, Marquise e Auditório do Ibirapuera, Lago e Monumento às Bandeiras, Planetário e Pavilhão Japonês.