Fim de semana do guarulhense será de frio e com possibilidade de chuva

Em Guarulhos, o sol predominará com pouca nebulosidade, mas não chove no sábado. Os ventos que sopram do mar transportam umidade para o litoral de São Paulo. Pode chover de forma muito isolada e passageira no decorrer dos próximos dias na cidade.

O mar fica agitado, com aviso de ressaca e ondas de até 2,5m de altura. Essa condição de ressaca é válida entre a tarde desta sexta-feira (13) e a noite do domingo (15) com alerta pela Marinha do Brasil.

Atenção para os próximos dias pois uma nova onda de frio vai diminuir as temperaturas em Guarulhos e o risco de geada aumenta, com novos recordes anuais.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (14): Dia de sol com aumento de nuvens no decorrer dele, à noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 27ºC e mínima de 15ºC.

Domingo (15): Dia nublado com chuva de manhã com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva. Noite seca. Máxima de 23ºC e mínima de 15ºC.