Prefeitura abre inscrições para a Corrida e Caminhada do Batom na segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (16) a Prefeitura de Guarulhos abre inscrições para a 20ª Corrida e Caminhada do Batom. O evento acontece no dia 29 de maio, domingo, com largada às 8h na avenida Paulo Faccini, altura da entrada do Bosque Maia.

Podem participar do evento mulheres com idade a partir de 14 anos completos até 31 de dezembro de 2022. A inscrição deve ser feita pelo site corridadobatom.namastebemestar.com.br até o dia 20 de maio ou quando atingido o limite técnico de mil inscrições na corrida e 2 mil na caminhada.

Organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, a tradicional competição objetiva despertar o interesse do público feminino para a prática de atividades físicas, bem como melhorar a saúde e a qualidade de vida.

A entrega dos kits da corrida será realizada, impreterivelmente, no sábado, dia 28, das 10h às 16h, no Outlet Só Marcas, na rodovia Presidente Dutra, km 222,3 (após o laboratório Aché), e será condicionada à entrega de 1 kg de alimento não perecível. O kit da caminhada deverá ser retirado no próprio dia do evento, das 6h às 7h30, na Tenda Multiuso do Bosque Maia, também mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.