Centro municipal de reabilitação completa cinco anos com mais de nove mil atendimentos

O Centro Especializado em Reabilitação – CER II, vinculado à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) da Prefeitura de Guarulhos, completou neste domingo (15) cinco anos de atuação com a marca de mais de nove mil atendimentos prestados em prol de cuidados qualificados em saúde, especialmente em processos de reabilitação física e intelectual para usuários de todas as faixas etárias por meio de acolhimento, avaliação e classificação de risco.

Além disso, o equipamento também realiza a estimulação precoce, traça diagnóstico funcional, viabiliza tratamentos, faz prescrição, dispensação, orientação e acompanhamento para adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, órteses e próteses às pessoas com deficiência física e intelectual.

O CER II é um serviço com acesso referenciado e vagas disponibilizadas pelo sistema de regulação municipal, com abrangência regional (Redes Regionais de Atenção à Saúde 2 – Alto Tietê) e atende, além de Guarulhos, as cidades de Arujá e Santa Isabel.

“O sentimento em celebrar mais um ano do CER II é de orgulho por saber que a cidade dispõe de um serviço de excelência, com profissionais altamente qualificados e humanos. Nesses cinco anos o CER II não fechou as portas, nem mesmo na pandemia, e fez a diferença na vida de muitas famílias”, disse a coordenadora da RCPD de Guarulhos e do Alto Tietê, Karina Moyano.

Para acessar o CER II o primeiro passo é procurar a UBS mais próxima e passar por avaliação médica e/ou da equipe multiprofissional. A partir dessa avaliação o paciente poderá ser referenciado para o CER II ou para outros ambulatórios especializados, conforme protocolos.