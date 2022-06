Uber mostra os itens mais esquecidos em viagens em 2021

Vida voltando ao normal, mil compromissos, cabeça cheia de preocupações: tudo é motivo para andar por aí distraído e acabar deixando para trás alguns itens essenciais (e outros nem tanto) do seu dia a dia. E a lista não é pequena. Pelo sexto ano consecutivo, chegou a hora da Uber compartilhar os objetos mais esquecidos pelos usuários durante as viagens pelo aplicativo no último ano.

Depois de alguns anos longe do topo da lista, Brasília volta a ocupar o primeiro lugar entre as cidades mais “esquecidas” do país – o ano era 2018 e o mundo era outro na última vez que a capital federal recebeu essa distinção. Completam o pódio de 2021 as cidades de Florianópolis (SC) e São Luís (MA). Vale lembrar que o levantamento é feito levando em consideração dados proporcionais das cidades.



Cidades Mais Esquecidas: 2021

Brasília, DF Florianópolis, SC São Luís, MA Vitória, ES Goiânia, GO Belo Horizonte, MG Santos, SP Curitiba, PR Recife, PE São Paulo, SP

Outro dado curioso do levantamento é que domingo, sábado e segunda-feira foram os dias mais comuns para os brasileiros que usam Uber esquecerem objetivos nos carros. Já o horário em que a maioria dos esquecimentos aconteceu foi entre as 21h e 23h.

Desde o primeiro levantamento realizado no Brasil, celulares, carteiras e mochilas estão entre os itens mais esquecidos – com o celular reinando na primeira posição há alguns anos. Ao comparar com anos anteriores, garrafas e livros voltaram para a lista. Outra categoria cada vez mais esquecida: compras de supermercado.



Itens Mais Esquecidos: 2021

Celulares e/ou câmeras fotográficas

Carteira ou bolsas

Mochilas

Chaves

Óculos

Roupas

Fones de ouvido e/ou caixinhas de som

Garrafas de água

Livros

Comidas e/ou itens de mercado

De aparelhos auditivos a obras de arte, alguns itens mais peculiares merecem uma menção honrosa: febre nacional, os copos Stanley apareceram pela primeira vez entre os reportes de itens esquecidos; e a volta dos discos de vinil também é tendência nesse levantamento.

“Embora recomendemos que os usuários fiquem atentos aos seus pertences e, antes de sair do carro, verifiquem para ter certeza de que não se esqueceram nada, sabemos que estamos sujeitos a um momento de distração em que podemos deixar algo importante para trás. Para esses casos, é fundamental ressaltar que a Uber está implementando todas as medidas possíveis para ajudar a recuperar objetos esquecidos e inovando constantemente para proporcionar uma melhor experiência e para que qualquer objeto reportado como esquecido volte para casa”, concluiu Silvia Penna, Diretora Geral da Uber no Brasil.



COMO RECUPERAR

Para encontrar um item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista parceiro da Uber por telefone, usando o próprio app, assim que perceber que esqueceu o objeto. Se o usuário deixar seu próprio telefone em uma viagem com a Uber, pode acessar sua conta por um computador.

Importante frisar que, de forma a ressarcir o motorista por seu deslocamento para devolver um item, uma taxa de devolução é cobrada dos usuários pela devolução e é repassada integralmente ao motorista parceiro.

Veja o que fazer:

Se estiver com o celular, abra o menu tocando no ícone superior à esquerda, toque em Suas Viagens e selecione a opção que você deixou algo no carro Toque em Itens perdidos Toque em Entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido Deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar Se o item perdido foi justamente seu telefone pessoal, acesse o site e faça o login em sua conta. No menu Problemas com uma viagem específica e reembolsos clique em Itens Perdidos, depois em Entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido e digite o número de telefone de um amigo