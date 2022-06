Câmara inaugura posto de atendimento da Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) inaugurou um posto de atendimento dentro da Câmara Municipal. Inicialmente, o local vai funcionar somente às quartas-feiras, das 9h às 16h. O gerente regional da Sabesp, Valdemir de Freitas, ressaltou a importância dessa parceria com o Legislativo.

“A ideia de criar um ponto de atendimento aqui na Câmara é para facilitar, pois as pessoas sempre visitam os vereadores, procuram demandas específicas e na quarta-feira o atendimento será pleno, como em uma agência normal, não vai necessitar do agendamento; qualquer pessoa pode chegar e trazer suas solicitações, desde uma religação de água até uma pergunta em relação ao valor da conta, alguma solicitação de transferência de titularidade; se houver necessidade, se houver demanda e a gente entender, em conjunto com a presidência da Câmara, a necessidade de colocar mais dias, a gente vai expandindo aos poucos, tendo fluxo, acredito que isso é natural e a gente pode avançar”, explicou Freitas.

Entre os serviços disponíveis à população estão: segunda via de conta; parcelamento e renegociação de dívida; mudança de titularidade; alteração de cadastro de imóvel; alteração de vencimento; solicitação de ligação de água; e solicitação de ligação de esgoto. Segundo o coordenador de projetos estratégicos da Câmara, Devanildo Damião, o Legislativo pretende firmar parcerias com outras concessionárias e ampliar o número de serviços oferecidos à população.

“A gente tem esse processo em relação à Sabesp, já estamos com um posto de atendimento, que pode vir a ser compartilhado com outras prestadoras de serviços, tudo isso pra facilitar; como aqui é uma casa de grande representatividade, tem os vereadores e as lideranças, esse processo será facilitado”, afirmou Damião.

Atualmente, a Sabesp conta com quatro postos de atendimento presencial em Guarulhos: no Internacional Shopping; no Shopping Bom Sucesso; no Shopping Maia; e agora na Câmara Municipal, na Vila Augusta.