Prefeitura promove arraial no CEU Bonsucesso neste sábado

A maior festa junina da região vai acontecer neste sábado (25), das 15h às 22h, no CEU Bonsucesso. O evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos conta com uma programação animada e saborosa para toda a população, com barracas de comidas típicas, apresentações artísticas, convidados especiais, músicas e muitas brincadeiras.

A festa começa com a participação do DJ MA Messias Araújo para agitar o público, seguido da alegria contagiante da artista guarulhense Albetiza Sanfoneira, que vai fazer todo mundo arrastar o pé, além de todo gingado musical de Felix Venerão.

Haverá ainda quadrilhas, danças típicas pelas comitivas, apresentações da turma de ritmos e dança sênior no CEU Bonsucesso, presença de personagens infantis, muita improvisação e variedade de estilos musicais.

Arraial dos CEUs

No CEU Paraíso-Alvorada a festa continua repleta de doces e atrações no dia 2 de julho (sábado), às 15h, dentre eles DJ Junior Soares, Gu Castilho, Albetiza Sanfoneira, Xandão da Comitiva Louisiana Country e quadrilhas improvisadas para esquentar a tarde dos moradores da região do Pimentas e de Cumbica.

Já no dia 9, no mesmo horário, o arraial acontece no CEU Continental com o melhor da cultura popular brasileira e muita diversão para as crianças. Haverá a apresentação de diversos artistas, como a companhia de dança Turma do Country, Carol & Gabi, entre outros.

Endereços

CEU Bonsucesso – avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

CEU Paraíso-Alvorada – rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso

CEU Continental – rua Alzimar Vargas Batista, 284, Parque Continental II