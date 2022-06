Teatro Nelson Rodrigues recebe o musical Avenida Q neste domingo

Uma mistura entre bonecos e atores para criticar a sociedade contemporânea com humor, no melhor estilo Teatro de Fantoches. Neste domingo (26), às 16h, o Teatro Nelson Rodrigues apresenta o musical Avenida Q com a Cia. de Teatro Musical Tatiana Gurgel. O espetáculo, uma adaptação do musical da Broadway, tem classificação de 14 anos e a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

O musical conta a trajetória de Princeton, um jovem recém-formado que vai morar na Avenida Q, um local simples e alegre, apesar dos problemas. Ele estabelece amizade com os vizinhos, moradores que, como ele, estão em busca de melhores condições de vida: o casal de noivos Brian e JapaNeuza (ele deseja ser comediante e ela é psicóloga), Nicky e Rod (companheiros de quarto), Trekkie (um monstro viciado em internet), Kate (uma linda professora) e o zelador Gary Colleman (astro da série Arnold, dos anos 1980). Princeton precisa enfrentar as dificuldades do cotidiano e não sabe como agir, mas conta com a companhia dos novos amigos.

A peça trata de temas como a descoberta do sexo e do amor, a homossexualidade, o racismo, o desemprego, a navegação na internet e a pornografia.

Sob direção de Tatiana Gurgel, o espetáculo conta com Duda Laureano, Felipe Neves, Francisco Neto, Giovanna Novaes, Gustavo Mascari, Renata Borges, Thaís Berlanga, Priscilla Freitas Letícia Lemes, Lucas Oliveira, Luís Freitas, Marcos Lira, Vanessa Melo e Wendel Carvalho no elenco.

O espetáculo Avenida Q é uma iniciativa que conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura objetiva a circulação de atividades culturais nos espaços públicos da cidade.

O Teatro Nelson Rodrigues fica na rua dos Coqueiros, 74, Vila Galvão.

Para saber mais sobre a programação cultural em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.