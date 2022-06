Sindicato dos Metalúrgicos entrega a sócios motos da Yamaha, sorteadas no dia 1º de maio

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região entregou nesta sexta (24) as motos Yamaha, modelo Factor 125 cilindradas, zero quilômetro, sorteadas durante a comemoração de aniversário da entidade, em 1º de maio, no Clube de Campo (Parque Primavera). Os sortudos foram Priscila Lopes, funcionária da Usiminas, e Wellington Gomes, da Hitachi.

A entrega foi feita pelo presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça). Ele diz: “Agradeço aos trabalhadores que confiam e participam das atividades do Sindicato. Agradeço também à Yamaha, por ser sempre solidária às campanhas que a entidade sindical faz na base”.

Modelo – A moto Yamaha Factor 125 é econômica, com uma média de consumo de 42 quilômetros por litro. Além disso, ela conta com painel digital, é flex e contém rodas de liga leve. O valor de mercado dela é R$ 14.680,00. Guilherme Casaniga, funcionário da montadora, destaca a importância da parceria. “Temos negociação amigável com o Sindicato, por meio do RH. Buscamos garantir sempre o melhor ao trabalhador”.

Priscila Lopes confessa que não via a hora de chegar este dia. “Estava ansiosa por este momento. A moto é linda. É um prêmio que vai mudar minha vida. Vou vender para dar entrada na minha casa. Hoje eu moro de favor”, ela diz.

Metalúrgico da Hitachi, antiga ABB, Wellington Gomes é sócio do Sindicato há 34 anos. Ele afirma: “O meu dia chegou. Agradeço a todo o Sindicato, que faz tudo por nós trabalhadores. E se você ainda não é sócio, este é o momento”.