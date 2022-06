Selo Ambiental 2022 acontece nesta quinta-feira no Centro Universitário Eniac

A Prefeitura de Guarulhos e a Câmara Municipal promovem nesta quinta-feira (30) a 16º edição do Selo Ambiental no Centro Universitário Eniac (rua Força Pública, 89, Centro). As apresentações terão início às 14h com a oficina Participação Popular na Formulação de Políticas Públicas.

Na sequência será ministrada a palestra Diálogo: Potencial da Biodiversidade de Guarulhos para a Sustentabilidade do Município, que pretende quebrar o paradigma de que a preservação do meio ambiente e a questão socioambiental são entraves ao desenvolvimento econômico da cidade, e as oficinas Captação de Recursos para Projetos Socioambientais e Sustentabilidade na Prática – Energia Limpa, Reaproveitamento da Água, Compostagem, Horta Caseira, Jardim Vertical, Telhado Verde e Reaproveitamento de Materiais. A solenidade de abertura será realizada às 19h.

Quem não se inscreveu pelo site poderá fazer o credenciamento no local a partir das 13h. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados. A 16ª edição do Selo Ambiental celebra o retorno do evento de forma presencial após dois anos de paralisação devido às medidas de contenção da pandemia de covid-19. Excepcionalmente neste ano não haverá premiação em dinheiro, mas os participantes concorrerão a tablets.

Mais informações podem ser obtidas pelo email [email protected].