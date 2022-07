Previsão do tempo indica que Guarulhos terá um fim de semana quente

Uma grande massa de ar seco influencia o Brasil e dificulta a formação de nebulosidade sobre a maior parte do país. O mês de julho começa com muito sol e com temperaturas altas em Guarulhos.

No fim de semana, o sol aparece forte com céu azul e quase sem nuvens na cidade. Os dias amanhecerão frios, durante a tarde esquenta novamente, com grande amplitude térmica.

O ar frio, de origem polar, atua sobre parte do país, porém não consegue se expandir para as demais regiões.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (2): Dia todo de sol e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 29ºC e mínima de 12ºC.

Domingo (3): Dia todo de sol e sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 29ºC e mínima de 13ºC.