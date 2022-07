Festival das Cerejeira Bunkyos termina no próximo fim de semana

O tradicional Festival das Cerejeiras Bunkyo, que acontece há 25 anos na cidade de São Roque, interior de São Paulo, termina no próximo final de semana dias 09 e 10/07 das 10h às 17h. É a última oportunidade que os visitantes terão, este ano, para apreciar a principal atração, as 400 árvores de cerejeiras floridas a maioria da variedade Okinawa, que estarão no auge da florada. No local também estão plantados pés de Yukiwari e Himalaia, para os apreciadores nos dias do festival haverá venda de mudas e flores.

O evento contará com uma programação completa e diversas atrações da cultura japonesa, como apresentação de danças, artes marciais e uma variedade barracas com comidas típicas do Japão. A entrada no evento é gratuita. Quem estiver no local poderá fazer um passeio de trenzinho que este ano tem uma nova rota e levará os visitantes pelo bosque localizado próximo ao ginásio, onde aliás, poderão apreciar a cerimônia do chá. Quem desejar também pode fazer uma caminhada pelas trilhas acompanhada por monitores.



Com capacidade para reunir 30 mil pessoas, a organização do evento preparou uma operação de traslado especial para quem estiver na capital paulista. A organização disponibilizará dois ônibus que sairão da sede da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), que fica próxima à estação São Joaquim do Metrô. Com saídas previstas às 08h e às 09h e com previsão de retorno à capital às 16h e 17h, respectivamente, o valor do traslado (ida e volta) é de R? 50 por pessoa. O evento está sendo organizado pela Assistência Social — Bunkyo com o apoio da associação Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, pela Associação Cultural de Mairinque, ACE Vargem Grande Paulista, Cotia Seinen, e Associação Mallet Golf Kokushikan.



Neste final de semana as atrações serão, Sergio Tanigawa, Bruna Higs, Associação Mugen-Kobudo, Fabia e Norton Mia Sake, Kodama Kai, Taiko Mary Nishimura e Odori Midori Sato, Sakura Fubuki Wadaiko, Bruna Higs, Mayumi Takashashi e Claudia Midori, Corpus Line, Himawari, Ballet de Cotia, Kenko Taisso, Wota Club e para fechar o evento no domingo Banda Okami.



25.º FESTIVAL DAS CEREJEIRA BUNKYOS

Entrada gratuita

Data e horário| 09 e 10 de julho — 10h às 17h

Local| Parque Bunkyo Kokushikan | Estrada do Carmo, 801 — São Roque (entrada pela Rod. Bunjiro Nakao Km 48)

Estacionamento| R?40

Opção de traslado saindo de São Paulo

Valor | R?50 por pessoa (compra poderá ser feita no mesmo dia)

Local de saída e venda das passagens| R. São Joaquim, 381

Horários| Primeira saída – 08h

Segunda saída — 09h