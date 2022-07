Programa Música nas Escolas promove atividades para crianças, jovens e adultos nas férias

Estão abertas as inscrições para as atividades de férias do programa Música nas Escolas, iniciativa da Secretaria de Educação por meio da Escola 360 para a oferta de aulas de iniciação musical para crianças, jovens e adultos. As aulas são gratuitas e oferecidas até o dia 29 de julho em todos os CEUs da cidade.

Para participar os interessados devem efetuar a inscrição em uma das 13 unidades do CEU. No caso de crianças, os pais ou responsáveis devem fazer a inscrição. O programa Música nas Escolas conta com a atuação de instrumentistas que compõem a Orquestra GRU Sinfônica.

Com as atividades musicais coletivas, o programa objetiva tornar a música parte do cotidiano dos participantes e de sua formação enquanto indivíduos para que possam desenvolver aspectos cognitivos e habilidades, seu relacionamento interpessoal e humano.

A atividade integra as ações do Mais Futuro, programa que contribui para a aprendizagem de crianças, jovens e adultos ao mesmo tempo em que promove a qualidade de vida ao atuar como um agente de transformação social da população.

O Mais Futuro oferece mais de 20 mil vagas entre cursos e oficinas, divididas em 15 polos de atendimento. Ao todo são cerca de 200 cursos disponíveis para alunos da rede municipal e a população em geral.

Para conferir os endereços dos CEUs de Guarulhos acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.