Educação promove formação para 289 professores ingressantes na rede municipal

Entre os dias 8 e 14 de julho a Prefeitura de Guarulhos promove um percurso formativo com os 289 educadores que ingressaram na rede municipal de ensino no ano de 2022. São professores de educação infantil e educação básica em diversas áreas do conhecimento.



A diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), Solange Turgante, recepcionou o grupo no primeiro dia com a leitura do texto A Pipoca, de Rubem Alves, ressaltando a importância de se manter sempre aberto a novas ideias e avançar no conhecimento. Ela explicou que a oferta de formação permanente é dever da Secretaria de Educação, mas formar-se é uma escolha pessoal.

“Este é o primeiro momento em que temos profissionais da rede atuando em dois cargos de professores. A nossa formação está pautada no estudo da proposta curricular e na apropriação desta nas práticas docentes. Foi planejada de modo a favorecer vivências, partilhas de conhecimentos e reflexões sobre o fazer pedagógico nas escolas”, explicou Solange.

Ao longo da formação os professores participarão de momentos de integração, conhecerão as equipes de formação, a rede de apoio e os subsídios às práticas educativas, como o Programa Saberes em Casa.