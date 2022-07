Cata-Treco atende Ponte Grande e mais 15 bairros neste final de semana

A Operação Cata-Treco de retirada de inservíveis, realizada semanalmente pela Prefeitura de Guarulhos, vai atender 16 bairros neste final de semana. No sábado (30) os caminhões percorrerão as ruas da Ponte Grande, Vila Hermínia, Vila Fanganiello, Vila Iracema, Vila Meliane, Jardim Munhoz, Vila Clotilde e Vila Zamataro. Já no domingo (31) serão atendidos Jardim Tranquilidade, Vila São Rafael, Vila Cidade Brasil, Vila Capitão Rabello, Vila Ruth, Vila Sirena, Jardim Eusônia e Vila Íris.

Para utilizar o serviço basta dispor os itens que deseja descartar em frente à residência até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco recolhe móveis velhos (sofás, colchões, armários etc.), eletrodomésticos, eletroeletrônicos sem uso e demais artigos recicláveis, como embalagens plásticas, papelão, vidro e metais em geral.

O objetivo da operação é facilitar a dispensação correta de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular. A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

Mais informações em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.

Sábado, dia 30

Ponte Grande

Travessa Agenor Correa Fortes, rua Amélia Lago, avenida Guarulhos (altura do número 4.076), rua Cabo João Teruel Fregoni, rua Cláudio Sérgio Bere, rua Concheta de Mauro, rua Coroata, rua Eunice, rua Felício Geronazzo, rua Fortunata Názaro, rua Gabriel Passos, viela Garuva, avenida Guarulhos (do número 2.299 ao 4.450), rua Joaquim Izidoro da Silva, viela José Bueno, rua José Damiani, rua José Honório dos Santos, rua José Pessini, rua João Batista Fabri, rua João Cavalari, travessa Lundun, rua Manoel Martins Novo, avenida Marechal Rondon, rua Olívia Rosa Dalforno, rua Paschoalino Camizotti, rua Paulo, rua Soldado Amarilho Gonçalves Queiroz, rua Soldado Antônio Mathias Camargo, rua Soldado Bruno Estrifica, rua Soldado Carlos Bertini, rua Soldado Celso Santos, rua Soldado Michel Jacob Cheib, rua Soldado Simião Fernandes, rua Soldado Teodoro Francisco Ribeiro, travessa Toritama, rua Eugênio Celeste, rua Madalena Rampineli , rua DR. João Aires de Queiros, rua Vitoria, rua Ana da Silva, rua Dorali, rua Soldado Martins de Oliveira, rua Ana Soares Baecelos.

Vila Hermínia

Rua Andaluzia, rua Anton Philips, rua Engenheiro Camilo Olivetti, rua Jusante, rua Monte Santo, rua 1° T. Avi. Aurélio Vieira Sampaio, rua 1° T. Avi. João Maurício C. Medeiros, rua 1° T. Avi. Luiz Lopes Dorneles, rua 2° T. Avi. John Richardson Cordeiro e Silva, avenida Senador Adolf Schindling , rua 2° T. Avi. Rolando Rittmeister.

Vila Fanganielo

Rua Oswaldo Agostinho, rua Antônio Agostinho, rua José Sargentini, avenida Domingos Fanganielo , rua Soldado Simplício Vieira de lara, rua Carmela Perela di Mauro, rua Isabell Spina Perela.

Vila Iracema

Rua Angelini.

Vila Meliani

Rua Vitória Calegari, rua Maria J. Janiteli, avenida Doná Matias Janiteli Meliani, rua Olivia Ianeta, rua Manoel Calegari, rua Pedro Ângelo Janitelli, avenida Mariano Meliani.

Jardim Munhoz

Viela Ada Fernandes de Brito, rua Amador Bueno, rua Antônio Bonito, rua Antônio Leonardo Caccia, rua Arapuã, avenida Aricanduva (Pista Norte), rua Aristides Lobo, rua Barão de Cotegipe, rua Benjamin Constant, rua Carmino Perfeito, Praça Cândido Portinari, rua Dona Maria dos Anjos Pires, rua Duarte Coelho, rua Fernando Sardinha, rua General Câmara, viela Guimarânia, rua Joaquim Nabuco, Praça Liessi, rua Luís Bento Damiani, rua Marquês de Olinda, rua Matutina, rua Maurício de Nassau, rua Melo Franco, rua Mena Barreto, rua Oito de Dezembro, Praça Padre Daniel Chavarri, rua Patos de Minas, rua Professor José Munhoz, rua Romaria, rua Saldanha Marinho, rua Sampaio Ribeiro, avenida Santana, rua Soldado Claudino Pinheiro, rua Soldado Hamilton da Silva Costa, rua São João do Piauí, rua Tereza A. Dirce, rua Teófilo Otoni, rua Visconde de Cairu, rua Visconde de Taunay, estrada Velha do Cabuçu, rua Progresso , rua Gabriel Passos, rua João Biani.

Vila Clotilde

Rua Dr. Antonio de Brito furtado, rua Frederico Ozanan, rua João Victor da Silva, rua Venâncio Atilli.

Vila Zamataro

Rua Antônio de Abreu, Praça Bartholomeu Carlos, avenida Caetano Zamataro, rua Ildefonso José Cardoso, Alameda Josefina Leme Zamataro, rua Onze de Abril, rua Onze de Abril , rua Soldado Abílio Fernandes dos Santos, rua Soldado Adir Jorge, rua Soldado Albino César, rua Sold. Alcebíades Bobadilha da Cunha, rua Soldado Aldemar Fernandes Ferrugem, rua Soldado Almandio Goering, rua Soldado Américo Rodrigues, Passagem Aries, rua Maria Conceição, rua São Pedro.

Domingo, dia 31

Jardim Tranquilidade

Travessa Batola, travessa Batuira, rua Bezerra de Menezes, rua Cabo Antônio Pereira da Silva, rua Carlos Walter Hisserich, viela Cetim, rua Dezesseis, avenida Dois, rua Dona Dica, avenida três , travessa Dona Dica, travessa Doutor Pacheco, rua Doutor Renato Pacheco Braga, avenida Emílio Ribas (do número 1.435 ao 2.250), rua Francisco Foot, rua Gabriel Delane, rua Inácio Bitencourt, rua Jacob, rua João Germano da Silva, rua Leon Diniz, rua Lombroso, rua Manoel Quintão, rua Maria Valderez Conti, rua Mirabelli, travessa Mirabelli, praça Nossa Senhora de Fátima, rua Jacob, travessa São Borja, rua 3° Sargento-Aeronáutica Euber Q. Júnior, rua 3° Sargento-Aeronáutica João G. do Santos, avenida Três, avenida Um, rua Viana de Carvalho, rua Vinícius.

Vila São Rafael

Rua Alegre, rua Américo Violin de Carvalho Braga, viela Angelis, rua Araguaia, viela Araçá, rua Centralina, rua Ceres, rua Coronel Rafael Tobias, rua David dos Santos, rua Deniz Brian, rua Deus do Sol, rua Doutor Passos, rua Esperança, rua Excelsior, rua Friburgo, rua Guararapes, rua Ideal, rua Isaura, rua Jaime Redondo, rua Lima, rua Lázaro Pereira, Praça Manoel Maluli, rua Maria Celeste dos Santos, rua Moderna, rua Pindorama, rua Quarto Centenário, rua Salvador Dolado Arruda, rua Santa Angelina, rua Santiago Neto, rua Santo Stéfano, rua Tegipe, rua Tibet, rua da Aviação.

Vila Cidade Brasil

Rua Anapurus, Praça Belvedere, rua Catuípe, viela Floripes, rua Fluminense, rua Guapeve, viela Guaru, travessa Leon Diniz, rua Manoel Foz, rua Mato Grosso, rua Projetada, rua Rio Grande do Sul, rua Rio de Janeiro, rua Santa Catarina, praça São Benedito do Sul, avenida São Paulo.

Vila Capitão Rabello

Rua Céu Azul, rua Dona Alviza, rua Engenheiro César Polillo, rua Foz do Iguaçu, rua Francisco Polilo, rua Gopoúva (do número 490 ao 1.000), rua Joaquim Rabello, rua Martinho Polillo, rua Mauro Rodrigues da Silva, rua Professor João Sartor, rua Segundo-Sargento Geraldo Berti, rua 3° Sargento-Aeronáutica Alcides Oliveira, rua Urutaí, rua viela.

Vila Ruth

Rua Alvorada.

Vila Sirena

Rua Alfredo Cerquinho, rua Jaboticabeiras, rua Paschoal Conte, rua São Sebastião, rua Dona Margarida Galvão.

Jardim Eusônia

Viela Buriti Alegre, rua Clóvis, travessa Clóvis, rua Durval, rua Eusonia, rua Feliz, rua Joana, viela José Ruiz, rua Norma, rua 1°-Sargento Osmar Cortes Claro, rua Rafael, travessa Rafael, rua 2°-Sargento Névio B. dos Santos, rua Segundo-Sargento Pedro Krinski.

Vila Íris

Rua Íris, avenida Leopoldo Cunha.