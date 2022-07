Liliane Ventura relembra passado no SBT e na TV Gazeta

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quinta-feira (28) contou com a participação da jornalista e pré-candidata a deputada federal, Liliane Ventura (PL/SP), que contou sobre atuar na TV Gazeta e no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

“Quando eu cheguei na Gazeta, ela me recebeu de braços abertos e me proporcionou um ambiente maravilhoso para trabalhar. Além disso, uma liberdade de expressão que, até então, eu só tinha visto no SBT”, contou Liliane.

Segundo ela, a única coisa que lhe pediram foi para que a mesma tivesse cuidado ao falar, pois não queriam receber qualquer tipo de processo. “Enquanto jornalistas, nós sabemos muito bem como conduzir e fazer acontecer a comunicação sem usar adjetivos e aquelas bobagens todas que a internet permite. Em alguns momentos eu até faço isso no meu canal, pois aí o problema é meu. Mas, se tratando de um ambiente dentro da televisão, que propaga o conteúdo abertamente para todo o estado de São Paulo, nos mantínhamos o decoro”, explicou.

Liliane afirmou que é importante explicar esta situação, pois muitas pessoas acham que só agora a comunicação está sendo censurada e perseguida ou sendo militante. “Só que não, ela sempre foi e eu, com mais de 30 anos de profissão, posso dizer que só encontrei a liberdade de entregar os fatos no SBT e também na TV Gazeta”, disse.

A pré-candidata negou esperar receber votos somente pelo fato de ser mulher e merecer. “Eu tenho pavor de cotas, falando isso aqui eu posso até perder futuros eleitores, inclusive. Compromisso, caráter, responsabilidade, hombridade e honestidade não têm cor e nem sexo. Nós tivemos uma presidente que só nós envergonhou. Não se trata da questão de ser homem ou mulher, precisamos de gente com competência, com compromisso e com formação para estar no poder”, finalizou.

