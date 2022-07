Cinco bairros receberão atendimento do Procon Itinerante em agosto

A unidade móvel do Procon Guarulhos atenderá em agosto, das 10h às 16h, os consumidores de cinco bairros: Vila Augusta, Jardim Palmira, Vila Rio de Janeiro, Jardim Rosa de França e Vila Rosália. Todas as quartas-feiras a van Procon Itinerante atende em uma região diferente, disponibilizando os mesmos serviços das três unidades fixas.

Na próxima quarta-feira (3) o veículo estará na avenida Guarulhos, altura do nº 1.535 (próximo à Paróquia Santo Antonio de Pádua), Vila Augusta. Já no dia 10 o Procon Itinerante atenderá na rua Dr. José Valdir Carrara, altura do nº 21, Jardim Palmira, e na semana posterior, dia 17, na praça Paulo Hideo Futami, Vila Rio de Janeiro. Já no dia 24 o furgão receberá o público na rua Cachoeira, altura do nº 563, Jardim Rosa de França. Para encerrar a programação mensal, no dia 31 o Procon atenderá na avenida São Luis, altura do nº 315 (próximo à FIG/Unimesp).

Abertura de reclamações, orientações, informações e desbloqueio da Nota Fiscal Paulista estão entre os serviços disponibilizados pelo Procon Itinerante. Além disso, agentes da coordenadoria irão verificar e orientar eventuais reclamações da população sobre estabelecimentos que desrespeitam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Procon Guarulhos atende também pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br e pelo Disque-Denúncia 151.

Atendimentos presenciais

Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

Procon São João:rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: 2408-4315.

Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: 2484-1070.