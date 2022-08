Ecopistas e Ecovias iniciam projeto de pagamento de pedágio por meio de cabines de autoatendimento

Agora, os usuários do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e do Sistema Anchieta-Imigrantes, administrados pela Ecopistas e Ecovias, respectivamente, contam com o projeto piloto da cabine de autoatendimento para o pagamento da tarifa de pedágio. As cabines, em fase de testes, estão localizadas na praça de pedágio de São José dos Campos, na rodovia Carvalho Pinto, e na Praça do Piratininga, na rodovia dos Imigrantes. Os motoristas de carros podem realizar a operação com cartão de crédito ou débito por aproximação, de forma autônoma e interativa com o sistema.

“A iniciativa busca trazer mais uma alternativa inovadora aos usuários e facilitar a cobrança da tarifa do pedágio, sem a utilização e contagem de dinheiro em espécie”, explica Gustavo Dávila, coordenador de Sistema Rodoviário da Ecopistas.

Duas cabines de autoatendimento, exclusivas para carros, estão disponíveis para uso na praça de pedágio de São José dos Campos, no km 92 da rodovia Carvalho Pinto, uma em cada direção. Na rodovia dos Imigrantes a iniciativa também está presente em duas cabines, ambas na praça do Piratininga, no km 32, sentido Litoral. Ao se aproximar, o motorista vai encontrar um totem onde deverá aproximar o cartão de débito ou crédito. Depois da leitura, o usuário será informado sobre a aprovação do pagamento e a cancela será liberada.

“Maior fluidez e comodidade são os pilares deste projeto e da EcoRodovias para os seus usuários”, afirma Ariane Pina, coordenadora de Sistema Rodoviário da Ecovias.

É muito importante que o motorista verifique com antecedência se o cartão de pagamento possui a tecnologia NFC ativada para utilização. Em caso de dúvida, ele deve checar com a instituição bancária ou administradora do cartão.





Pagamento por aproximação

Em uso desde 2020, o pagamento por aproximação já representa 15% das transações das cabines de cobrança manual na Ecovias, e 14% na Ecopistas. Neste ano, a EcoRodovias recebeu o prêmio “Inovação em Mobilidade Urbana” da empresa Elo pelo uso da tecnologia nas praças de pedágio das rodovias sob sua administração. Atualmente, todas as cabines de cobrança manual do Sistema Anchieta-Imigrantes e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto possuem a opção de pagamento por aproximação.