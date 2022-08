Número de chaves Pix cadastradas é mais do que o dobro da população, mostra BC

O total de chaves Pix ativas ultrapassou em julho deste ano os 478 milhões, segundo estatísticas do Banco Central. O número corresponde a mais que o dobro da população brasileira, que é estimada em cerca de 214 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O Pix é um meio de pagamentos instantâneos, que possibilita transações financeiras gratuitas.



O sistema foi desenvolvido pelo Banco Central e foi implementado em 2020. Em julho, o número de usuários cadastrados para utilizar o serviço era de mais de 131,8 milhões.



Entre as 478 milhões de chaves Pix cadastradas, 95,6% são de pessoas físicas.



O tipo mais usado é a chave aleatória, em que é fornecida uma combinação de números e letras (39,78%), seguida pela chave de CPF (22,75%), número de celular (20,98%) e endereço de e-mail (14,71%).



O Pix teve mais de 2 bilhões de transações em julho, movimentando cerca de R$ 933 bilhões.



As modalidades Pix Saque e Pix Troco, que começaram a funcionar no fim de 2021 e permitem que os usuários façam saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos, movimentaram mais de R$ 37 milhões, em 270 mil transações.



A oferta das duas modalidades é opcional e depende dos estabelecimentos.

