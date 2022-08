Guti e Americano são homenageados na Alesp por contribuição ao Estado

O prefeito Guti e o secretário de Governo de Guarulhos, Edmilson Americano, foram agraciados nesta sexta-feira (26) com o grão-colar da Ordem do Mérito Cruz Anhembi, uma homenagem destinada a pessoas físicas e jurídicas pelos serviços prestados ao Estado e a seu povo. A honraria foi oficializada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e concedida pelo Instituto Cultural e Acadêmico Prestes Maia e pela Sociedade Amigos da Cidade, entidades sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

Guti foi indicado em razão de suas realizações em prol do desenvolvimento do município de Guarulhos e contribuição com o Estado, uma vez que é o atual presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), onde atua sob o viés econômico com o objetivo de atrair investimentos para a região. Segundo o presidente da Assembleia, o deputado estadual Caio França, o prefeito também foi escolhido por representar a juventude brasileira que deseja alçar novos voos.

Em sua explanação, Guti dedicou a condecoração ao time da Prefeitura. Para ele, o espírito de cidadania e a determinação em deixar um legado para as próximas gerações da cidade são pilares fundamentais valorizados pelos funcionários que o acompanham. “Essa homenagem é mais deles do que minha. Eu dou um norte, mas são eles que fazem tudo acontecer, e a nossa vitória é sempre a vitória da população. Eu tenho orgulho da nossa equipe. Se ganhamos essa premiação é porque estamos unidos, e dessa forma somos mais fortes e fazemos a diferença”, afirmou.

Para Americano, o altruísmo é o princípio que o conduz diariamente para representar com dignidade a sociedade guarulhense e a dedicar-se na administração de sua pasta. “A honra que sinto neste momento não cabe em mim. Muito obrigado de todo coração, eu garanto a vocês que procurarei sempre fazer o bem”, agradeceu o secretário, indicado por sua vasta experiência na relação entre os poderes Executivo e Legislativo, além da atuação como presidente da Guarucoop (Cooperativa dos Taxistas do Aeroporto Internacional de Guarulhos).