Defesa Civil recebe cinco novas viaturas para vistorias e atendimentos em áreas de risco

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Guarulhos aumentou sua frota de viaturas com o recebimento de quatro novas picapes, sendo duas equipadas com guincho, além de uma SUV, em sua sede no Jardim Santa Francisca nesta segunda-feira (5). Com a temporada de chuvas de verão aproximando-se, os veículos serão utilizados em vistorias por toda a cidade e nos atendimentos a chamados referentes a riscos de desastres naturais ou estruturais.

O prefeito Guti falou da importância da entrega das cinco viaturas junto aos servidores e lembrou as dificuldades estruturais encontradas ao assumir a Prefeitura em 2017, quando a equipe utilizava modelos das décadas de 1970 e 80. Atualmente a frota é composta por veículos modernos e resistentes para a locomoção em áreas íngremes, locais que inundam e em vias de terra ou de cascalho.

“Eu tenho muito orgulho do trabalho da Defesa Civil e de seus agentes, que são extremamente importantes para o município. A chegada de vocês ao local da ocorrência é a garantia da segurança da população e, muitas vezes, do resgate que salva a vida de um cidadão, por isso equipamentos de qualidade são fundamentais”, comentou Guti.

Três das viaturas foram adquiridas por meio de locação. De acordo com o contrato, que possui validade de cinco anos, a locadora será responsável por toda a manutenção, incluindo cobertura contra acidentes de trânsito e de custos para terceiros, e por outra renovação da frota em três anos. Os dois outros veículos foram recebidos por meio de emendas parlamentares.