Teatro Adamastor recebe nova edição do Mulheres que Cantam

Nesta sexta-feira (9), às 19h, o Teatro Adamastor recebe o projeto Mulheres que Cantam, show-live com artistas guarulhenses que tem como objetivo mostrar a força da música brasileira, representada na expressividade da voz feminina, destacar o protagonismo da mulher e exaltar o talento de cantoras e vozes em busca de espaço no cenário musical. O evento é presencial e aberto ao público, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube.

Desta edição participam as cantoras Sara Adeyeye, Elly Palmeira, Sam.Gee e Cristiane Oliveira. Em meio ao repertório há canções de diferentes gêneros, do gospel ao sertanejo, passando por rock, pop e música brasileira.

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, esta edição do programa Mulheres que Cantam é apresentada e coordenada pela pianista e compositora Aline Rissuto.

Sobre o programa

Em 2020 nascia o projeto Mulheres que Cantam com o objetivo de valorizar a voz feminina e exaltar o talento de mulheres artistas da cidade de Guarulhos. Idealizadas e dirigidas pelo agente cultural Paulinho Trewasae, as duas edições em formato presencial aconteceram nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 no Teatro Adamastor. Entre os talentos da cidade, quatro cantoras por edição são convidadas e apresentam quatro músicas cada. O evento tem gerado positiva repercussão em meio ao público que o acompanha.

Para saber mais acompanhe o perfil do projeto no Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100071464355946) e no Instagram (https://www.instagram.com/mulheresquecantamgru/). Confira a programação de eventos culturais que acontecem na cidade em https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato 734, Macedo.