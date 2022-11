Socorro Luzes de Natal 2022 promete atrair turistas de todo o estado

Uma das épocas mais esperadas por moradores e turistas é o Socorro Luzes de Natal, que acontece todo ano na Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo. O lançamento oficial da 10ª edição será no dia 12 de novembro, próximo sábado, a partir das 20h30, na Praça da Matriz. O “acender das luzes” será embalado ao som da Orquestra do Conservatório Municipal “Maestro Luiz Gonzaga Franco”. “Estamos entre os municípios mais bonitos e mais procurados de São Paulo por conta da decoração de Natal. A cidade e os estabelecimentos se preparam para esta ocasião”, conta Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR).

Não são só as crianças que ficam deslumbradas. É impossível passear pelas ruas da cidade toda enfeitada e não se deixar envolver pelo encanto e magia do Natal. São mais de 80 quilômetros de cordões e mangueiras iluminadas que destacam arquiteturas, árvores e postes, por exemplo. Ao todo serão 14 pontos estratégicos decorados com muito carinho e capricho: Avenida Coronel Germano; Centro Administrativo Municipal; Palácio das Águias; Portal Colonial; Praça da Delegacia; Praça da Matriz; Praça do Amanhã; Praça do Fórum; Rotatória de acesso às Lavras de Cima; Rotatória e Portal Lions; Rua 13 de Maio; Rua Campos Salles; Rua Padre Antonio Sampaio e Trevo dos Imigrantes.

Além da beleza, o evento também é reconhecido pela proposta sustentável. “Já foram utilizadas mais de 1,5 milhão garrafas pet nas decorações desde o início do projeto”, conta Bovi. “É incrível como juntam garrafas pet durante todo o ano e as transformam em lindas árvores de Natal, anjos, bolas e estrelas”, ressalta.

As decorações estão em pontos que podem ser apreciadas de forma gratuita até o dia 08 de janeiro de 2023. Também haverá programação cultural, com atrações musicais, nos fins de semana, na Praça da Matriz.

Socorro Luzes de Natal é organizado pela prefeitura de Socorro com apoio do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR), ACE (Associação Comercial e Empresarial de Socorro) e parceria público privada.

Estância Hidromineral de Socorro, localizada no Circuito das Águas Paulista

De 12/11/2022 até 08/01/2023

Entrada gratuita

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista, composto por nove municípios. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e pet friendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. Em 2021, a “cidade aventura” – com mais de 20 atividades de aventura e ecoturismo – recebeu o selo Safe Travels (viagens seguras) concedido pela World Travel & Tourism Council (WTTC). Além de ser finalista nas categorias Aventura e Ecoturismo, foi vencedora no Top Destino Social, no prêmio Top Destinos Turísticos. E ainda, Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades “onde viver é bom”.