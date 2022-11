Convocado para a Copa, Martinelli já brilhou na Olimpíada Colegial Guarulhense

Antes de brilhar nos gramados europeus, o guarulhense Gabriel Martinelli, convocado para representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, foi destaque na Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG). Em 2012 o atacante da Seleção Brasileira e do Arsenal (ING) ajudou o colégio Nahim Ahmad a conquistar o título no futsal, categoria pré-mirim.

Seu treinador na época, o professor Eduardo Vella, lembra que Martinelli já era um atleta acima da média e demonstrava extrema facilidade nos dribles, além de ser muito veloz. “O que ele faz hoje já fazia com 11 anos. Um jogo agudo, direcionado ao gol. Eu fazia as jogadas direcionadas pra ele. Gabriel era incrível com a bola nos pés”, comentou.

Mesmo com poucas convocações até então, o jogador do Arsenal, revelado pelo Ituano, foi uma das surpresas na lista final do técnico Tite para o Mundial, que começa em 20 de novembro. Apesar disso, Martinelli já atuou na base da seleção, além de ter ajudado o Brasil a conquistar a segunda medalha de ouro olímpica, nos Jogos de Tóquio, no ano passado.

No momento, Martinelli é o artilheiro do Arsenal na disputa da Premier League com cinco gols, ao lado de Gabriel Jesus.