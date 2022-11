Residência para migrantes e refugiados de Guarulhos inicia aulas de português para abrigados

A Residência Transitória Todos Irmãos para Migrantes e Refugiados em Guarulhos iniciou nesta terça-feira (8) o curso de português para os afegãos acolhidos na unidade. Com sete alunos adultos até o momento, as aulas acontecerão duas vezes por semana com duração de duas horas e serão ministradas por professores voluntários indicados pela Cáritas Diocesana, instituição responsável pela gerência da unidade junto à Prefeitura de Guarulhos. Os profissionais foram selecionados por meio da Central de Voluntariado do município.

Anteriormente os acolhidos na unidade já estudavam língua portuguesa em outro curso oferecido pela municipalidade, mas havia necessidade de deslocamento. “Eles estavam bastante ansiosos com as aulas de português aqui na unidade. Faz toda a diferença pra eles, porque tem tanto essa parte de aprender a se comunicar quanto à facilidade de eles não precisarem se locomover para as aulas”, comentou Vanessa Pimenta, coordenadora da residência.

Ela conta que antes mesmo das aulas começarem no local alguns já estudavam por conta própria. “Isso é fundamental pra eles, pois promove autonomia, que é um dos pontos que trabalhamos aqui. Eles precisam começar a socializar com outras pessoas, ter sua independência em atendimentos de saúde, por exemplo, ou até mesmo para buscar um trabalho, que é da vontade de muitos”, explicou. “Assim que terminaram a primeira aula, eles já foram super felizes até a minha sala e começaram a me mostrar algumas palavras que aprenderam”, revelou Vanessa.

Melhorias na residência

As aulas de língua portuguesa fazem parte dos esforços da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Cáritas, para melhorar a vida dos afegãos que estão no Brasil, deixando-a mais confortável e com recursos e ferramentas que possam os ajudar na adaptação a um novo país.

Na última semana a unidade ganhou uma brinquedoteca completa para as crianças que chegaram ao Brasil acompanhadas de seus pais. O local tem agora livros, jogos de tabuleiro, bola, ursinhos de pelúcia, brinquedos lúdicos, massinha de modelar, tinta, carrinho e muito mais para que as crianças afegãs possam continuar desenvolvendo o senso de coletividade, além de suas funções motoras e cognitivas. Os itens para a montagem da brinquedoteca foram fornecidos pela Cáritas, fruto de doações da sociedade civil e da Fundação Abrinq.

Chegada dos afegãos no Brasil e atendimento emergencial

De janeiro a outubro de 2022 a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, já atendeu mais de 1,3 mil afegãos que chegaram ao Brasil no aeroporto internacional. Eles desembarcaram no país com visto humanitário concedido pelo governo federal. Enquanto estão no aeroporto, a municipalidade garante a alimentação diária de todos com café da manhã, almoço e jantar, além de água e cobertores.

Justamente por conta da alta demanda, Guarulhos abriu emergencialmente no dia 10 de agosto a Residência Transitória Todos Irmãos para Migrantes e Refugiados, com capacidade para abrigar 27 pessoas. No início do mês de outubro, para acolher algumas famílias com idosos, deficientes e grávidas que estavam no aeroporto, foram abertas mais 20 vagas.

Há previsão de que nas próximas semanas, em razão de verba enviada pelo governo federal, mais cem vagas sejam abertas em Guarulhos.

Como se voluntariar

Para aqueles que desejam trabalhar como voluntário, seja com os afegãos ou em qualquer outro serviço, é necessário entrar em contato com a Central de Voluntariado de Guarulhos pelo WhatsApp (11) 99637-2799.