Primeiro sábado de dezembro tem 10 UBSs abertas pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (3) a Prefeitura de Guarulhos abrirá 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população para consultas, exames e vacinação pelo programa Saúde Agora. As unidades são Vila Fátima, Jardim Rosa de França, Jardim Acácio, Jardim Primavera, Allan Kardec, Santa Paula, Marcos Freire, Uirapuru, Parque Alvorada e Parque Jandaia.

Os munícipes que precisam passar por consulta médica, bem como realizar exame de Papanicolau, devem fazer o agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente, na UBS. Já para serviços como vacinação de rotina, contra a influenza ou a covid-19, basta comparecer a uma das unidades portando documento com foto e o comprovante ou carteirinha de vacinação.

Pessoas acima de 18 anos e jovens com alto grau de imunossupressão entre 12 e 17 anos, incluindo gestantes e puérperas, que tomaram a terceira dose contra a covid-19 há pelo menos quatro meses (122 dias) e ainda não receberam a quarta dose contra a doença devem procurar uma das UBS para atualizar o esquema vacinal.

As Unidades Básicas de Saúde também realizam, por demanda espontânea, testes rápidos para a detecção da covid-19 em sintomáticos, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, além das condicionalidades do programa Auxílio Brasil.

Serviço:

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Jardim Santa Bárbara

UBS Jardim Rosa de França: rua Wilson Souza, 48, Jardim Rosa de França

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Jardim Primavera: rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Allan Kardec: rua Ipacaeta, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, Jardim Santa Paula

UBS Marcos Freire: rua do Poente, 200, Conjunto Habitacional Marcos Freire

UBS Uirapuru: estrada Velha Guarulhos-São Miguel, 992, Jardim Santa Helena

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia