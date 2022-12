Brotas tem programação especial de Natal

Brotas dá início oficialmente nesta quarta-feira, 7, à programação especial de Natal. Durante o mês de dezembro, uma série de atividades culturais vão preencher a cidade do espírito natalino e o turismo prevê um incremento de 15% no setor no período das festividades, com empreendimentos preparados para eventos temáticos.

A Secretaria de Turismo preparou a decoração e a programação é uma iniciativa da Diretoria de Cultura. A chegada do Papai Noel nesta quarta-feira acontece às 19h, na Praça Amador Simões, onde ocorre também a inauguração da iluminação de Natal. O bom velhinho, inclusive, estará na casa construída especialmente para ele neste endereço, de quarta a domingo, das 19h às 23h, para receber os pedidos de presentes da criançada e tirar fotos.

Até o dia 30, haverá apresentações musicais e teatrais (confira a programação completa abaixo). Também durante o fim de ano, ecoparques e hotéis estarão com pacotes e condições especiais de hospedagem. “Este é um período de movimentação aquecida, que já precede uma demanda alta em vista das férias escolares. Toda rede de serviços já está preparada, inclusive com a contratação de temporários para manter a eficiência no atendimento”, afirma Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas.

SERVIÇO

Programação de Natal – Brotas

Local: Praça Amador Simões

Dia 7/12 – 19h

Chegada do Papai Noel e Espetáculo de Natal

Dia 9/12 – 20h

Espetáculo Magia de Natal – Circuito SP

Dia 10/12 – 20h

Banda Odysseya e Zero 2 / dj Xiko

Dia 11/12 – 19h30

Espetáculo de Circo Mistérius

Dia 13/12 – 20h (Estação Ferroviária)

Chegada do Papai Noel com o trem iluminado

Dia 14/12

19h30 – Coral Brotos de Brotas

20h – Big Band Cidade do Livro

Dia 16/12 – 20h

Banda Soul Mundo

Dia 17/12 – 20h

Banda Força na Peruca

Dia 23/12 – 20h

Duo instrumental João Cleber e Pedro Signori com participação especial de Sheila Lima

Dia 30/12 – 16h

Campanha Show de Prêmios da Associação Comercial, com show musical, brinquedos e dj