Prefeitura propõe reajuste extra nos salários dos servidores a partir de 1º de janeiro

O prefeito de Guarulhos, Guti, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que prevê, a partir de 1º de janeiro de 2023, um reajuste extra de 2% nos salários e aposentadorias dos servidores da administração pública direta e do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais (Ipref).

A proposta do Poder Executivo complementa o reajuste concedido em maio passado e atende ao compromisso firmado no acordo coletivo de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos (Stap), no qual o índice de reajuste seria revisto conforme a adequação orçamentária estabelecida no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

“Nosso compromisso com os servidores em maio foi o de promover novo reajuste caso fosse possível, e a boa gestão financeira da nossa administração permite isso”, comentou Guti. Ele lembrou ainda que o vale-alimentação / refeição teve um reajuste expressivo em maio, de R$ 520 pra R$ 1.000, um aumento de 92,3%. Por sua vez, a cesta básica, paga a cerca de 15 mil servidores que ganham até R$ 5.572, passou de R$ 120 para R$ 200, um reajuste de 66,7%. Houve ainda um aumento no abono salarial de 50%, de R$ 80 para R$ 120 aos servidores que recebem até R$ 2.655.