Flamengo empata com Coritiba e fica em segundo no grupo 16 da Copinha

Nesta segunda-feira (9) as equipes sediadas em Guarulhos fizeram seus últimos jogos pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida mais importante, que definia a liderança da chave 16, ocorreu entre Flamengo e Coritiba e terminou empatada sem gols. Com o resultado a equipe da casa ficou com a vice-liderança do grupo e o time paranaense passou em primeiro no grupo por ter um saldo de gols maior.

O outro confronto foi entre os times já eliminados Guarulhos e São José. A equipe do Rio Grande do Sul se saiu melhor e venceu por 3 a 1. Hannyel, Mikael e Denner marcaram pelo São José e Renato descontou para o Guarulhos.

O técnico do Flamengo, Everton Moreno, falou sobre resultados e o foco na próxima fase. “Trabalhamos forte e conseguimos fazer uma primeira fase da Copinha com bons resultados. Agora é preparar para o próximo adversário e buscar a classificação para a fase seguinte”.

As equipes classificadas aguardam os resultados do grupo 15, com quem cruzam na próxima fase. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou as datas, locais e os horários das partidas das fases eliminatórias.