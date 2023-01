Férias de janeiro com a família já começaram em Brotas

A Estância Turística de Brotas, a 220 km de São Paulo, é opção para famílias que querem fugir de aglomerações nas férias de janeiro. Conhecida como a Capital Nacional do Turismo de Aventura, a cidade oferece muitas atividades ao ar livre, contato com a natureza e diversão para toda a família.

Os visitantes podem curtir o famoso Rio Jacaré Pepira, principal atrativo da cidade, diversas cachoeiras de tirar o fôlego, nascentes, Cuestas Basálticas, trilhas com diversos graus de dificuldade, ecoparques, sendo o Eco Parque um dos mais famosos. Outra atividade que vem ganhando destaque é a prática de birdwatching (observação de pássaros), por conta da natureza preservada.

Para os mais aventureiros, é disponibilizado na recepção do hotel a opção de fechar pacotes avulsos de atividades de ecoturismo como rafting (R$ 148), duck no rio Jacaré Pepira (R$ 200), canionismo (R$ 279), super tirolesa (R$ 150) e trilhas (a partir de R$ 99, de acordo com o passeio). Os preços são por pessoa e podem variar de acordo com a agência prestadora dos serviços. Consulte antecipadamente.

Dica de hospedagem nas férias de janeiro

As férias de janeiro podem ficar ainda mais interessantes quando se escolhe uma hospedagem adequada. Uma das dicas é o Brotas Eco Hotel Fazenda, referência em estrutura e monitoria de lazer para toda a família. Durante as Férias de Janeiro haverá programação especial com gincanas, concursos e oficinas, jantares temáticos, música ao vivo, entre várias outras atrações.

Construído dentro de uma enorme fazenda ainda em funcionamento, o Brotas Eco possui atividades como visita à fazendinha, ordenha das vacas, arco e flecha, piscina natural com tirolesa, desafios no paredão de escaladas e nos toboáguas, futebol de sabão, discoteca. Para os adultos haverá ainda um tour gratuito para conhecer a cidade de Brotas com visitas à Casa da Cachaça, Parque dos Saltos, quedas d’água do rio Jacaré Pepira.

A infraestrutura de lazer conta com um verdadeiro parque aquático com cinco piscinas, dois toboáguas, além de cama elástica, sauna, jacuzzi coberta, academia, salão de jogos, quadras poliesportivas, ginásio, campos de futebol, paintball, fazendinha com minizoológico, lago com tirolesa, sala de leitura, sala de TV, brinquedoteca, redário, além de serviços opcionais de babá e massagem.

Valor dos pacotes e o que está incluso

Os preços dos pacotes de fim de semana estão com desconto de 15%: as tarifas variam a partir de R$ 2.629, em regime de pensão completa, sendo café da manhã, almoço e jantar. Uma criança de até 9 anos é cortesia. Para hospedagem durante a semana, de domingo a quinta-feira, o hotel está com a promoção pague 3 e fique 4 dias. O pacote de 03 diárias, com a quarta de cortesia, varia a partir de R$ 4.638, também em regime de pensão completa e cortesia para uma criança de até 9 anos.

Para quem for se hospedar durante a semana, o Brotas Eco Hotel Fazenda oferece a cortesia de um ingresso por apartamento para participar de uma sessão de observação das estrelas na Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo), um dos maiores e mais modernos centros de astronomia da América Latina, instalado dentro da fazenda do hotel. Nas férias de janeiro, as sessões durante a semana são realizadas sempre quartas-feiras.

Lagoa Encantada: atração exclusiva

Uma das atrações exclusivas do Brotas Eco Hotel Fazenda é a Lagoa Encantada, uma piscina temática única no Brasil. A piscina é coberta e aquecida com temperatura entre 28º e 30ºC. Ambientada em uma caverna cenográfica, a Lagoa Encantada possui iluminação cênica computadorizada, som digital, cachoeiras, jatos de água e pontos de jacuzzi divididos por uma área de 600 m².

Viajar com pets é ainda mais gostoso

Se pretende viajar com pets, fique tranquilo! O Brotas Eco é o único hotel de São Paulo a oferecer uma estrutura exclusiva para os peludos. O Dog Park tem 1.000 metros quadrados, com 2 pistas de agility para cães de todos os portes, 6 dog-apartamentos (canis) com portões e cadeados, caso os hóspedes queiram deixar o pet em segurança enquanto curtem o parque aquático ou realizam alguma atividade inapropriada para cães.

O Brotas Eco cobra uma taxa de R$ 70 a diária por pet de pequeno porte, R$ 90 médio e R$ 120 para grande porte. Os cães precisam ser dóceis, além disso, é obrigatório o uso de coleira com guia, além da apresentação da carteira de vacinação no check-in. Para utilizar o Dog Park não é cobrada nenhuma taxa extra.

Sobre o Brotas Eco Hotel Fazenda

Localizado a apenas 1,5 km do centro de Brotas, interior de São Paulo, o Brotas Eco pertence ao Grupo Peraltas e atua no mercado de Turismo há mais de 40 anos. No que se refere à infraestrutura, o Brotas Eco possui 45 apartamentos, todos equipados com ar-condicionado, TV LCD, frigobar, apartamentos com ventilador de teto, cama box, Wi-Fi e cofre.

Para mais informações e reservas, acesse www.brotasecohotelfazenda.com.br ou ligue (14) 3653-9998. Se preferir, também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (14) 99181-6650.