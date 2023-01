Festa da uva e diversidade em atrativos de turismo rural fazem de Jundiaí a opção certa para viajar em janeiro

Aproveitar o tempo de descanso em meio a natureza, desestressar, respirar ar puro, provar frutas colhidas diretamente do pé e conhecer um ritmo de vida menos agitado são alguns dos motivos que tem impulsionado o crescimento do turismo rural no Brasil e um dos destinos mais procurados para vivenciar essa experiência é Jundiaí, no interior de São Paulo. Duas vezes eleita como o melhor destino de turismo rural do Estado, a cidade reúne 80 atrativos rurais como fazendas, sítios, hípicas, vinícolas, destilarias e muitos restaurantes com boa gastronomia.

A cidade possui uma boa estrutura de hotéis e pousadas, oferecendo aos turistas opções centrais e outras mais reservadas em áreas rurais, promovendo a experiência com a natureza também na hospedagem.

Os turistas podem desfrutar de atividades como trilhas e passeios, visitar a Serra do Japi ou aproveitar para conhecer as diversas atrações das sete rotas turísticas da cidade. As opções estão concentradas na Rota do Castanho, Rota do Centro Histórico, Rota da Cultura Italiana, Rota Terra Nova, Rota da Uva, Rota do Vinho e a recém lançada Rota da Cerveja Artesanal, com opções para todas as idades se apaixonarem por Jundiaí.

Por estar localizada muito próxima à capital paulista e à região metropolitana de Campinas (pouco mais de 40km de ambas cidades), Jundiaí se torna uma opção de turismo durante todo o ano, para quem gosta de viajar de carro, mas, também é destino certo para quem vem de outros estados, já que a cidade possui um aeroporto de voos executivos e tem fácil acesso aos voos que chegam em Congonhas e Viracopos.

A região oferece opções de gastronomia que iniciam com cafés coloniais, como os servidos no, Bella Mattina, Villa Brunholi e Fazenda Montanhas do Japi. Em breve, o Quinta dos Alves também será uma opção. No almoço e jantar a dificuldade é escolher onde ir, já que Jundiaí possui muitas boas opções, mas, alguns dos principais restaurantes são o Restaurante Travitália, Italianão, Recanto Marquesin, Fazenda Nossa Senhora da Conceição e Restaurante e Adega Beraldo di Cale.

Festa da Uva é um atrativo a mais ao turismo

A tradicional Festa da Uva de Jundiaí surgiu há 89 anos para celebrar o surgimento da uva niágara rosada e neste ano está em sua 38ª edição. Após dois anos sem comemorações, retorna com a novidade de oferecer quatro finais de semana de muita diversão, cultura, gastronomia, uvas e vinhos, iniciando no dia 12 de janeiro e finalizando as festividades em 5 de fevereiro. Na última edição, realizada em 2020, o evento recebeu 205 mil visitantes oriundos de 26 estados, 195 cidades e 24 países.

Visitar a cidade em janeiro tem algumas vantagens: além do tempo predominantemente ensolarado, o que privilegia alguns passeios, é a época da vindima (colheita das uvas), então é possível experienciar momentos diferentes nas vinícolas da cidade, que estão com os parreirais carregados e oferecem aos turistas a oportunidade de colher frutas e ainda degustar vinhos, espumantes, sucos, doces e as uvas. Algumas das vinícolas que oferecem essas atrações nesta época são as vinícolas Santa Cecília, Oliveira, Saccomani e a Castanho, que ficam na Rota do Vinho. A Casa de Pizzo oferece experiências de enoturismo, com agendamento.

A festa também é uma maneira de conhecer todos os empreendimentos turísticos da cidade em um só local, já que os expositores do evento são as propriedades rurais, turísticas e gastronômicas da cidade, que apresentam aos visitantes parte de suas produções de cachaça, vinho, sucos, doces, frutas, quitutes e, claro, os principais pratos das rotas gastronômicas como o frango frito com polenta e a coxinha de queijo, que é considerada patrimônio imaterial da cidade, mas, os turistas também encontram opções em churrasco, lanches, massas e muito mais.

Os visitantes, além de poderem conhecer um pouco mais sobre os empreendimentos de turismo, lazer e gastronomia na festa, também podem participar da pisa das uvas, um outro motivo para visitar a cidade em janeiro, pois a experiência só ocorre nesta época.

Para a edição de 2023, outra novidade será o Brinde ao Pôr do Sol, a ser realizado todos os dias, para a abertura da programação do Palco Uva Isabel. A proposta do Brinde é apresentar aos visitantes uma experiência com os espumantes produzidos na cidade, em especial o Espumante de Niágara.

Para conhecer mais sobre as rotas e os locais para visitar em Jundiaí, acesse o portal de turismo da cidade: https://rotasturisticas.jundiai.sp.gov.br/

Serviço:

38ª Festa da Uva e 9a. Expo Vinhos de Jundiaí 2023

Quando: 12 de janeiro a 05 de fevereiro

Horários: Quinta-feira (12) – às 18h/ Sextas-feiras: das 18h às 22h/ Sábados: das 10h às 22h/ Domingos: das 10h às 21h

Local: Parque Comendador Antônio Carbonari – Parque da Uva – Av. Jundiaí s/n

Entrada gratuita

Ação solidária de 1 quilo de alimento não perecível.