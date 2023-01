Pipas deixaram mais de 180 mil clientes da EDP sem energia em 2022

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, faz um alerta sobre os riscos que devem ser levados em conta na hora da brincadeira de soltar pipa. As pipas, em contato com a fiação, além de provocarem a interrupção da energia elétrica, também podem gerar acidentes graves..



Para se ter dimensão dos problemas que pipas podem causar, de acordo com levantamento da EDP, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registradas 2.433 ocorrências em Guarulhos. Como consequência,114 mil clientes do município tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido.

Além da falta de energia, não só para residências, como para estabelecimentos comerciais, indústrias e hospitais da região, a brincadeira – se realizada sem cuidados – pode provocar acidentes e oferecer riscos, com o corte dos cabos, por exemplo. Para o atendimento dessas ocorrências é necessário o deslocamento de equipes técnicas da concessionária, que realizam o reparo e a limpeza da rede danificada.

O gestor da EDP, Stevon Schettino ressalta que soltar pipas só pode ser divertido ser for de forma segura. “Sempre trabalhamos para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível e nossa preocupação maior é com a segurança. O contato das pipas com a rede elétrica pode causar acidentes graves. As pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos onde não exista o risco de contato com os fios de energia”, destaca.

Dicas de segurança para soltar pipas

Procure espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

Se a pipa ficar enroscada nos fios elétricos, jamais tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente eletricistas e técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves acidentes. O chamado “lança gato” (pedra amarrada a uma linha), ou qualquer outro objeto, não devem ser lançados na rede;





Jamais use cerol ou “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

Em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia nunca se aproxime do local. Faça contato imediatamente com a EDP pelos canais de atendimento:

– EDP Online no www.edponline.com.br;

– Aplicativo EDP Online;

– Whatsapp EDP: (11) 93465-2888

– Central de atendimento por telefone (0800 721 0123)

– Agências de atendimento presencial;

Para mais informações sobre segurança com rede elétrica, acesse: https://www.edp.com.br/seguranca