Borboletas e leões são temas de atividades do Zoo de Guarulhos em fevereiro

O Zoológico de Guarulhos promove nesta quarta (8) e sexta-feira (10), às 9h30 e às 14h, a atividade Descubra a “Magia” das Borboletas. Durante o encontro, educadores ambientais do zoo apresentam diversas espécies de borboletas, sua importância para o equilíbrio ambiental, formas de ajudar a preservá-las e, como não poderia deixar de ser, a “mágica” transformação de tais insetos em suas diferentes fases da vida.



agenda de fevereiro no zoo continua nos dias 15 e 24, também às 9h30 e às 14h, com a atividade De Frente com Madiba e Kalipha: Venha Aprender com os Leões. Nessa atividade, realizada em frente ao recinto dos leões, os educadores ambientais do parque tiram dúvidas e falam sobre hábitos e curiosidades desses grandes felinos. A participação é livre e gratuita para todas as idades.

Carnaval

No próximo dia 16 o Zoológico de Guarulhos realiza duas edições, a primeira das 9h às 11h30 e a segunda das 13h30 às 15h30, da atividade CarnaZoo: Oficina de Máscaras Animal. Serão oferecidas máscaras impressas em papel e lápis de cores para as crianças, que poderão colorir o adereço no local. A participação também é livre e gratuita.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos é gratuito e fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, no Jardim Rosa de França. O parque funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h30).

O agendamento da participação de grupos nas atividades deve ser solicitado pelo e-mail [email protected]