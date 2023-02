Temporada da construção e reforma C&C oferece ofertas exclusivas para retomada das obras neste início de ano

Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, porém, a C&C, maior rede de varejo de materiais de construção, já está com tudo pronto para dar aquela força para tirar do papel o plano de reforma. A partir de fevereiro, começa a temporada da construção e reforma da C&C, com descontos em todas as linhas de produtos nas lojas físicas, site, aplicativo e e-commerce. Este é o momento ideal para colocar em prática os planos de construção, reforma ou decoração que não foram concluídos em 2022. Após as festas de final de ano e as férias de janeiro, a C&C procura, por meio de negociações especiais com a indústria da construção, incentivar a volta das obras, gerando oportunidades para quem quer partir do zero ou quem procura finalizar um projeto.

A C&C trabalha com as melhores marcas do mercado de construção, e é a maior revendedora de pisos e porcelanatos do Brasil. Além dos descontos, os clientes poderão parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros, ou em 24 parcelas fixas no Cartão C&C. Os itens da promoção estarão em exposição na entrada da loja e em seus respectivos departamentos.

Para auxiliar ainda mais o cliente, a C&C oferece ajuda especializada com diversos serviços como o C&C Instala, onde o consumidor já sai da loja com a instalação de produtos contratados, incluindo o assentamento de pisos e revestimentos, instalação de lustres e luminárias, papel de parede, entre outros. E o Personalize Seu Espaço, em que profissionais desenvolvem projetos especiais de acabamento e decoração em sistemas 3D, e indicam aos consumidores os produtos mais adequados, com maior economia. Assim, o cliente já sai da loja sabendo exatamente como ficará seu novo ambiente.

A C&C conta com 36 unidades, em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e tem um dos maiores centros de distribuição do Brasil. A categoria de acabamentos é uma de suas fortalezas, por isso, a empresa é reconhecida como a maior revendedora de porcelanatos e revestimentos do País.

A Temporada da Construção e reforma C&C ocorrerá durante todo o mês de Fevereiro, toda a semana com ofertas novas e promoções selecionadas especialmente para incentivar a volta às obras neste início de ano.

Canais de atendimento remoto C&C

E-commerce: www.cec.com.br

Televendas: São Paulo e Rio de Janeiro, 4001-0100; outras cidades, (11) 4001-0100, de segunda a sexta, das 8h às 18h

SAC: São Paulo e Rio de Janeiro, 4001-0100; demais cidades, (11) 4001-0100, de segunda a sábado, das 10h às 16h

WhatsApp: (11) 94517-1704, de segunda a sexta, das 8h às 18h.