Internacional Shopping promove ‘Bailinho de Carnaval’ com a banda Gente Miúda

O Internacional Shopping está preparando muita folia para as crianças durante a maior festa popular do Brasil, o carnaval. De 18 a 21 de fevereiro, o shopping convida todos os foliões mirins e as respectivas famílias, para festejar com o tradicional “Bailinho de Carnaval” ao som da banda Gente Miúda.

As apresentações acontecem das 12h às 20h. Os convidados podem participar das atividades gratuitas como: oficina de máscaras e colares e gincanas realizadas por uma equipe de monitores que promovem muitas brincadeiras, como desfile de fantasia, circuito, estátua, entre outras, que acontecem a cada 30 minutos.

“Decidimos trazer a alegria das ruas para dentro do nosso shopping, com muita diversão e segurança para toda a família. Uma opção de passeio para quem estiver na cidade nesta data tão especial.”, comenta Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O evento acontece no piso térreo, próximo à The Waffle King e é gratuito. Para participar das oficinas e brincadeiras é necessário um agendamento prévio através do aplicativo do Internacional Shopping.

O Internacional Shopping fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

Serviço – Bailinho de Carnaval – Internacional Shopping

Data – 18 a 21 de fevereiro

Horário: das 12h às 20h

Local: Piso térreo, próximo à The Waffle King.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e às margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, entre elas 17 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Mercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades.

O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.