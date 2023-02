Crianças de cinco a 11 anos podem receber a terceira dose da vacina contra a covid-19

Desde a última sexta-feira (3) pais ou responsáveis podem levar seus filhos para receberem a primeira dose de reforço contra a covid-19 em Guarulhos. A vacina Pfizer Pediátrica está disponível para crianças de cinco a 11 anos que completaram o esquema vacinal primário, com a primeira e a segunda doses, há pelo menos quatro meses. Crianças que aguardavam a segunda dose, que estava em falta na rede pública devido ao atraso no envio pelo Governo do Estado, também devem se imunizar.

Com a chegada da nova remessa de imunizantes, a Prefeitura retomou a vacinação em todos os polos do município, que atualmente representam 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Ambulatório da Criança, na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.

Segundo informações do Ministério da Saúde, as vacinas contra a covid-19 têm apresentado decaimento dos anticorpos com o tempo, justificando a avaliação periódica da necessidade de aplicação de doses de reforço com o objetivo de manter níveis adequados de anticorpos capazes de neutralizar o vírus causador da doença.

Desde dezembro de 2022 a alteração na posologia da vacina Comirnaty (contra a covid-19, da empresa Pfizer) está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No momento da autorização da dose de reforço, porém, os municípios estavam desabastecidos. A Prefeitura de Guarulhos recebeu a nova remessa apenas no dia primeiro deste mês, distribuindo rapidamente os imunizantes nas UBS e retomando a vacinação no dia 3 de fevereiro.

A Secretaria Municipal da Saúde recomenda que todas as pessoas mantenham o esquema vacinal completo a fim de diminuir os óbitos e os casos graves resultantes da infecção por covid-19 no município.

Polos de vacinação

Região Centro: UBS Vila Fátima, Ponte Grande, Tranquilidade, São Ricardo, Cecap e Ambulatório da Criança.

Região Cantareira: UBS Vila Galvão, Jovaia, Cidade Martins, Recreio, Belvedere, Rosa de França, Continental, Cabuçu, Acácio e Morros.

Região São João-Bonsucesso: UBS Lavras, Seródio, Santa Paula, Inocoop, Bananal, Fortaleza, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Marinópolis e Soberana.

Região Pimentas-Cumbica: UBS Mario Macca, Cumbica I, Normandia, Alvorada, Pimentas, Jacy, Cummins, Jurema, Piratininga e Jandaia.

Serviço

Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.