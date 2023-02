Carnaval em Guarulhos oferece diversas opções para os foliões caírem na festa

Além de toda a animação do bloco da Banda Bicha e sua convidada, a cantora Cláudia Leitte, que em percurso pela avenida Paulo Faccini agitam as ruas da cidade neste sábado (11), a partir das 15h, o Carnaval em Guarulhos conta com diversas opções, oferecidas gratuitamente pela Prefeitura, para os foliões caírem na festa.

E como carnaval também é sinônimo de criatividade, vale a pena investir tempo e aprender a confeccionar enfeites diferenciados a partir de materiais como EVA, fitas, arquinhos, entre outros. A Oficina de Adereços de Carnaval com a professora Paula Gabriela é oferecida no sábado (11), das 9h às 12h, no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), que fica na rua Abílio Ramos, 122, no Macedo.

Os blocos de rua transformam o carnaval em Guarulhos em um evento festivo, alegre e muito familiar. Crianças fantasiadas, famílias brincando juntas, músicas tradicionais e muita diversão dão o tom do Bloco do Chocalho, que no domingo (12) reúne os foliões a partir das 9h na rua Maria Tereza, no Jardim Santa Mena.

Na quarta-feira (15), a partir das 16h, tem grito de carnaval no CEU Jardim Cumbica. O evento, realizado em parceria com o Cemea Chico Mendes, tem intensa programação: Carnahidro (16h), baile infantil de marchinhas (16h), Carnaritmos (17h), baile Caia na Folia (18h), Carnaeróbica (18h30) e encerramento (19h30). O CEU Jardim Cumbica fica na avenida Atalaia do Norte, 544.

Lembra aqueles enfeites de carnaval que você confeccionou na oficina da professora Paula Gabriela? Na sexta-feira (17) é dia de colocar a fantasia, caprichar na maquiagem e aproveitar dois eventos muito especiais, o Baile de Carnaval do Parque Júlio Fracalanza, que acontece pela manhã, às 10h, e o 1º Baile de Carnaval do Cemear, festa que acontece das 16h às 20h com a participação de toda a família. O Parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta.

Não se esqueça de, durante os festejos, beber bastante água, usar protetor solar e aproveitar a festa com segurança.

A programação completa do Carnaval 2023 em Guarulhos está disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/carnaval2023.