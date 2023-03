Em sete anos, Guarulhos registrou 28 casos de feminicídio

De abril de 2015 a dezembro de 2022, 28 casos de feminicídio – assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero – foram registrados em Guarulhos, segundo informações disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Só no ano passado, sete mulheres foram assassinadas somente por serem mulheres no município. Em comparação com 2021, o aumento de casos foi de 133%, passando de três para sete registros, sendo 2022 o ano com maior quantidade de casos, seguido de 2018, com seis e 2019, com quatro; 2017, 2020 e 2021 tiveram três registros. De abril a dezembro de 2015, um caso foi registrado, assim como em 2016.

A lei

No Brasil, a lei do feminicídio entrou em vigor em março de 2015, considerando todo assassinato que envolva violência doméstica e familiar ou descriminação à condição da mulher como vítima. Há sete anos a ação entrou para a lista de crimes hediondos, com pena de 12 a 30 anos de prisão. Apesar da implantação da lei, a quantidade de casos segue o caminho contrário, aumentando com o passar dos anos, como mostram os dados.

Auxílio na cidade

Em Guarulhos, casas de acolhimento visam auxiliar mulheres que vivem em meio a violência doméstica, visto que, em grande parte dos casos, o feminicídio é uma sequência das violências domésticas sofridas durante um período, se não a vida inteira.

A casa das Rosas, Margaridas e Beths, é um dos pontos de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica na cidade. Com atendimento psicossocial e orientações jurídicas, o local visa romper o ciclo de violência, com ações que melhoraram a autoestima da mulher, além de realizar doações que auxiliam a independência.

A cidade conta ainda com a Casa da Mulher Casa Clara Maria, que oferece atividades como cursos de formação de rendas, além de rodas de conversa sobre assuntos femininos. As ações, visam afastar a mulher de seus agressores e incentivar a denuncia em caso de violência, a fim de prevenir a execução do crime.