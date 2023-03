1º de abril: Cinco mentiras que atrapalham a sua vida financeira

Algumas mentiras populares podem acabar atrapalhando a forma que nos relacionamos com o dinheiro, prejudicando a organização financeira de muita gente. Aproveitando o dia 1º de abril, data conhecida em muitos países como o dia da mentira, a Provu, fintech especializada em crédito pessoal, reuniu algumas frases equivocadas que são ditas sobre finanças pessoais para rebater com dicas e garantir uma melhora na saúde financeira.

1 “Lidar com o dinheiro é difícil”

A primeira mentira a ser rebatida é a que diz que lidar com dinheiro é difícil, afinal, não precisa ser assim. A organização financeira deve ser um hábito a ser adotado. Uma dica é priorizar um tempo na sua rotina para organizar suas finanças. Atualmente, há muitos aplicativos que ajudam com essa organização. Outra opção é anotar em uma planilha ou caderno os gastos e planejar o dinheiro que recebe mensalmente e dividir em gastos fixos e gastos variáveis, para ter uma noção do quanto pode gastar e poupar a cada mês.

2 “Tudo bem gastar mais, eu mereço!”

Geralmente falamos essa frase quando estamos nos sentindo cansados ou insatisfeitos com alguma situação. Mas será que gastar excessivamente vai ajudar a resolver os problemas? Comprar como forma de prazer imediato, ou recompensa, mesmo que em valores baixos, pode trazer surpresas no final do mês, afetando a organização financeira.

Ao invés de fazer uma compra, experimente buscar atividades prazerosas que não necessitem gastar dinheiro, como ouvir sua música favorita, praticar exercícios ou relaxar em casa. Assim, você consegue economizar para algum objetivo pessoal que realmente irá te satisfazer.

3 “Pedir empréstimo é sempre ruim”

Não temos total controle de nossas vidas, e imprevistos acontecem e podem nos pegar desprevenidos. Fazer um empréstimo pode ser uma boa solução nesses casos. Quando bem utilizado, o crédito é uma ferramenta que pode salvar pessoas em situações particulares.

O bom uso do crédito também pode ser utilizado para trocas de dívida, onde é feito um empréstimo com juros mais baixos para quitar outros débitos com juros mais altos, como a do rotativo do cartão de crédito.

4 “Poupar é coisa de quem ganha muito dinheiro”

É importante ter em mente que economizar é uma questão de organização. Uma dica é colocar um valor para guardar na sua lista de despesas mensais, como se fosse mais uma conta a pagar.

Poupar dinheiro nada mais é do que um hábito que precisa ser praticado mensalmente, mesmo que em pequenas quantidades, pois a longo prazo pode se tornar um grande realizador de sonhos.

5 “Mês que vem eu começo a poupar”

Para finalizar, essa é uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos, sempre postergando para outro dia. Apesar de não haver dia certo para isso, o importante é poupar sempre que puder, seja na compra de um produto que você não precisa, ou em uma viagem de carro usando aplicativo de carona, que pode ser economizado por uma ida de transporte público. Tudo vai depender da importância que damos para as coisas. Por isso, é ideal tirar um tempo para pensar qual é o nosso objetivo, o que queremos conquistar, e buscar identificar quais compras são feitas por impulso, para assim conseguir economizar e realizar nossos sonhos.