Feriados de abril podem ser aproveitados no interior de São Paulo

Este ano, o mês de abril traz dois finais de semanas prolongados com os feriados de Páscoa e Tiradentes e diversas famílias procuram opções de destino que incluam um pouco de tudo no mesmo lugar. A cerca de 180 km da capital paulista, o complexo do grupo JS Andrade une o Thermas Water Park São Pedro (SP), um dos parques aquáticos mais completos do Brasil, o recém-inaugurado São Pedro Thermas Resort, a fazendinha do Vô Bráulio e os Chalés do Thermas.

As atrações são diversas incluindo tranquilidade, contato com a natureza, recreação infantil e para adultos, diversão, alegria, contato com animais, toboáguas e milhões de litros de águas quentes, para aproveitar o ano todo.

É no Thermas Water Park que está localizada a maior Piscina de Ondas do Estado de São Paulo e o maior Parque Infantil da América Latina, além do complexo de piscinas que inclui a rampa de boias; os quilômetros de toboáguas em formatos reto e caracol; e o Free Fall, que possui incríveis 12 metros de queda livre. Em sua estrutura, o parque possui restaurantes, lanchonetes, sorveteria, lojas de conveniência, locação de armários, estacionamento, enfermaria e segurança aquática. Com reconhecimento internacional, foi apontado como o 8º parque mais visitados da América Latina pela Themed Entertainment Association (TEA) e é o 5º no Brasil.

Para quem quer estender a viagem e aproveitar ainda mais, uma boa opção é o mais novo São Pedro Thermas Resort, que fica ao lado do parque aquático. O projeto imobiliário turístico do Grupo JS Andrade com a WAM Comercialização e a ABL Prime, os hóspedes podem aproveitar os apartamentos mobiliados de 42,63 metros quadrados cada, com quarto, cozinha, sala e banheiro, além da área de lazer exclusiva com lobby, restaurante, atrativos para adultos e crianças, ofurôs, espaço kids, playground, academia, saunas seca e úmida, SPA, salas de massagem, hidromassagens, bares, PUB e Trattoria, conveniência, cinema, salão de jogos, mirante e piscina coberta e aquecida.

Outra forma de hospedagem é nos Chalés do Thermas. Construídos em estilo suíço, os chalés são totalmente mobiliados com camas, armários, televisão, utensílios para cozinha, frigobar, micro-ondas e churrasqueiras para uso individual. São 6 modelos Luxo e 29 modelos Standard. Na área de lazer os hóspedes contam com três piscinas, toboágua, salão de jogos, playground, quadra de beach soccer e um restaurante exclusivo para uso da Pousada, além de diversas atividades com monitores durante toda estadia.

Ainda no complexo, a Fazendinha do Vô Bráulio atrai crianças e adultos para uma experiência a parte, permitindo momentos únicos entre pais e filhos interagirem com a vida no campo e com animais como avestruz, minivacas, galinhas, porquinhos, pavão e muitos outros bichinhos.

A cidade de São Pedro, onde se localiza o complexo, está dentro da microrregião de Piracicaba. Conhecida por suas belezas naturais, está na encosta da Serra do Itaqueri, sendo visitada por milhares de aventureiros que curtem fazer rapel, trilhas de jipe, voos de asa-delta e parapente, balonismo, off-road e banhos de cachoeira. Cidades como Águas de São Pedro, Brotas, Rio Claro, São Carlos, Limeira e Campinas estão bem próximas.

SERVIÇO – O Thermas Water Park São Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km 189 – Fazenda Limoeiro. Mais informações pelos números 4000-2998 (sem DDD), (19) 3112-3388, (19) 3181-2111, (19) 3481-0900 ou www.thermas.com.br . Mais informações sobre o São Pedro Thermas Resort, entrar em contato pelo site www.thermas.com.br . Já as reservas no Chalé do Thermas podem ser feitas pelo site www.chalesdothermas.com.br ou e-mail: [email protected] .