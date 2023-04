Feriado da Semana Santa: 4 pacotes com lazer completo, bacalhoada na Sexta Santa e ovo de Páscoa

Feriado prolongado com cheirinho de chocolate e bacalhoada chegando… E para quem quer aproveitar para viajar e aproveitar as comemorações da Páscoa junto com a família, a rede de hotéis diRoma tem pacotes a partir de R$ 1.817 em alguns de seus 13 empreendimentos localizados em Caldas Novas, no sudeste goiano. Como o ponto forte da rede hoteleira é oferecer lazer para a família inteira em conjunto com conforto das instalações e dos serviços, os pacotes para o feriado prolongado têm ainda as cortesias para o diRoma Acqua Park, o parque temático mais completo da cidade, e uma programação para divertir a criançada durante todo o feriado.

Veja a seleção de pacotes para curtir o feriado prolongado em Caldas Novas e ainda garantir a bacalhoada tradicional na data:

A hospedagem no Thermas diRoma com bacalhoada e almoço especial no domingo de Páscoa

No feriado da Semana Santa o hotel programou recreação temática para as crianças, entre as brincadeiras estão Caça Aquática, Bingo Chocolate, Caça aos Ovos, Gincana, Oficina de Artes, Balde Furado e Festival do Sorvete. Além das famosas aulas de zumba e as brincadeiras na piscina que acontecem todos os dias. O hotel tem um Bar Seresta, onde acontecem o bingo e música ao vivo todas as noites.

Claro que as piscinas de águas termais não podem faltar. No Thermas diRoma são 18, incluindo parque molhado para as crianças, piscina coberta, SPA, piscina com raia, ofurô, bares molhados, sauna, toboáguas e duchas.

O pacote do Thermas diRoma durante o feriado prolongado da Semana Santa é a partir de R$ 3.496,00 e inclui hospedagem de 03 noites (de 06 a 09 de abril) em apartamento duplo para dois adultos e duas crianças de até 10 anos no mesmo apartamento, meia pensão (café da manhã, almoço ou jantar (bacalhoada e almoço especial no domingo de Páscoa), recreação especial durante os dias do pacote e duas entradas por dia (exceto dia da saída) no diRoma Acqua Park, a atração fica em frente ao hotel.

Pacotes até R$ 2.400,00 para a família curtir Caldas Novas na Páscoa

Caldas Novas caiu no gosto do público por unir a diversidade do lazer em parque aquático e a hotelaria que remete ao jeito interiorano de receber: com mesa farta, instalações confortáveis e com preço justo. Uma cidade estruturada para o turismo familiar e, por isso, garante opções de hospedagem por menos de R$ 2.400 para casal e duas crianças.

Com valores a partir de R$ 1.817,00 dá para garantir hospedagem durante todo o feriado da Semana Santa nos hotéis Piazza e diRoma Fiori. Quem programar o dia consegue passar um tempo aproveitando o hotel após o café da manhã, ir ao Acqua Park, retornar para o almoço e ainda ter mais uma entrada no parque aquático. A meia pensão inclui especialmente nesse feriado o almoço especial de Páscoa e a bacalhoada. Os pacotes são para hospedagem em apartamento duplo, para dois adultos e duas crianças de até 10 anos (no mesmo apto) e incluem as cortesias para o diRoma Acqua Park (exceto no dia da saída).

Nos hotéis Villas, Internacional e nas cinco unidades do L’Acqua diRoma, todos da rede diRoma, os pacotes para o feriadão são a partir de R$ 2.111,00. Ambos oferecem a hospedagem em apartamento duplo, para dois adultos e duas crianças de até 10 anos. Todos têm piscinas abastecidas com águas termais. Merece destaque o Jardins Acqua Park, o parque aquático exclusivo do complexo L’Acqua diRoma que remete a experiência das antigas termas romanas em cerca de 16 mil m², com piscina de ondas, piscina com espelho d’água, rampa, toboáguas, SPA, saunas, ofurô, bar molhado, piscina infantil e muito mais.

Outras duas opções são os pacotes nos hotéis Exclusive e Império Romano, a partir de R$ 2.340,00. A hospedagem em ambos é para 03 noites, em apartamento duplo para casal e duas crianças (de até 10 anos e no mesmo apto), meia pensão (que inclui a bacalhoada e almoço especial no domingo de Páscoa e entradas para o diRoma Acqua Park. Os dois hotéis são vizinhos ao diRoma Acqua Park.

Cada minuto no Acqua Park vale a pena

No mais famoso parque aquático da cidade tem brincadeira para todas as idades. Quem prefere os brinquedos mais radicais os tobogãs Twister, Free Fall e Kamikase são as escolhas obrigatórias. A sensação de queda livre costuma ser eletrizante. Os pequenos acompanhados dos pais se divertem e se encantam com as atrações do Kids Park, onde estão o Navio do Descobrimento, Rio Lento e a Gruta. Um mergulho na maior piscina de ondas da cidade é também não pode faltar.

A maior parte dos hotéis diRoma ficam próximos ao diRoma Acqua Park, que abre as 08h. Para estar a poucos passos da atração vale a dica de se hospedar no Thermas diRoma e no Exclusive, que ficam em frente ao parque.

As reservas para o feriado prolongado nos hotéis diRoma podem ser feitas por telefone na Central de Reservas: www.diroma.com.br (64) 99945-1970 (WhatsApp) e 0800 648 9800.

Pacotes para o feriado prolongado da Semana Santa nos hotéis diRoma de Caldas Novas (GO) – De 06 a 09/04/2023 (03 noites)

O que inclui: 03 noites de hospedagem em apartamento duplo para casal e duas crianças de até 10 anos (quando no mesmo apto dos adultos) entre os dias 06 e 09 de Abril (Feriado da Semana Santa), *meia pensão inclusa (café da manhã e almoço ou jantar), **duas entradas por dia no Acqua Park (exceto para o dia do check-out; verificar disponibilidade para o L’Acqua diRoma). Programação de lazer variada que inclui hidroginástica, recreação para as crianças e gincana de caça ao coelho com brindes e city tour para compras na cidade.

Villas diRoma (04 piscinas), L’Acqua diRoma I, II, III, IV e V (Parque aquático Jardins Acqua Park com 12 piscinas e toboáguas), diRoma Internacional Resort; – A partir de R$ 2.111,00;

Piazza; diRoma Fiori (06 piscinas) – A partir de R$ 1.817,00

Império Romano (06 piscinas) ou diRoma Exclusive (05 piscinas) – A partir de R$ 2.340,00;

Thermas diRoma Hotel (18 piscinas) – A partir de R$ 3.496,00. Inclui recreação infantil e adulto. Conta playground ao lado da piscina infantil, quadras para esportes e hidroginástica. À noite Bar Seresta com música ao vivo e bingo.