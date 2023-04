Hot Beach Parques Resorts firma parceria com a Livelo

Uma novidade no Hot Beach Parque & Resorts! A empresa firmou parceria com a Livelo, um dos maiores programas de recompensas do Brasil. A partir de hoje (12/04/2023), quem adquirir diárias no Hot Beach Resort, Hot Beach Suites e Celebration Resort Olímpia usando o cupom “LIVELO”, gerado especificamente para a iniciativa das duas empresas, vai ganhar pontos, que posteriormente poderão ser trocados por produtos, viagens, serviços ou cashback.

Com a parceria, o objetivo do Hot Beach Parques & Resorts é ampliar a base de potenciais turistas para Olímpia e para seus resorts. Atualmente, a Livelo tem mais de 40 milhões de participantes. Para aproveitar os benefícios da novidade e ganhar pontos, os clientes devem acessar o site da parceria, escolher o resort desejado, o período de estadia e finalizar a reserva usando o cupom “LIVELO”.

Quem ainda não faz parte do programa de recompensas, basta se cadastrar gratuitamente através do site ou app da Livelo para começar a aproveitar os benefícios da parceria. “O Hot Beach Parques & Resorts vai chegar a uma nova e significativa base de clientes. São pessoas que vão conhecer nossos produtos turísticos e que poderão comprar esses produtos. E, ao comprar, vão ganhar pontos e, depois, escolherão como trocar o saldo acumulado. E, nós, teremos a oportunidade de fidelizar esses clientes”, analisa Vinícius Vilela, gerente de marketing do Hot Beach Parques & Resorts.

Heber Garrido, diretor de Marketing e Vendas do Grupo Ferrasa, empresa que detém a marca Hot Beach Parques & Resorts, ressalta que a Livelo é uma empresa que possui um modelo de negócios muito bem estruturado no mercado e que a parceria é uma estratégia para ganhar novos mercados. “Além disso, essa parceria tem por objetivo reconhecer e valorizar nossos clientes através de um programa de recompensas no qual eles juntam pontos e trocam por viagens, produtos, experiências e cashback”, frisa.

Pontuação

Para marcar o lançamento da parceria entre Livelo e Hot Beach Parques & Resorts, as empresas prepararam uma campanha especial para os clientes juntarem mais pontos a cada real gasto em suas reservas. De hoje (12/04/2023) até 14/04/2023, quem já é assinante do Clube Livelo ganha 8 pontos para cada real gasto na reserva de diárias do Hot Beach Resort, Hot Beach Suites e Celebration Resort. Os demais clientes ganham 6 pontos por real gasto neste período. A partir do dia 15/04, a paridade para acúmulo será de um ponto para cada real gasto em diárias, mas estão previstas campanhas com maior pontuação no futuro. É importante ficar atento ao regulamento da ação para conferir todas as informações.

Com apenas seis anos de mercado, a Livelo já possui mais de 40 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e aplicativo para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix via QR Code. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seu negócio, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais.

Já o Hot Beach Parque & Resorts, uma empresa do Grupo Ferrasa, é formado pelo parque aquático Hot Beach Olímpia, que está entre os dez mais visitados da América Latina, quatro resorts mais a Vila Guarani. É o maior complexo de turismo de Olímpia, destino em franco crescimento em número de turistas e atrativos. Em 2022, recebeu 3,5 milhões de visitantes, batendo o recorde, até então, que era de 2,9 milhões de turistas em 2019, antes da pandemia.

Serviço

Para adquirir diárias nos resorts do Hot Beach Parque & Resorts e acumular pontos na Livelo basta ser cadastrado no programa de recompensas e acessar o site da parceria

https://hotbeach.siteletsbook.com.br/hot-beach-e-livelo para realizar suas reservas de hospedagem. Mais informações na Central de Vendas pelo telefone (17) 3279-1009 e WhatsApp (17) 3279-1111.